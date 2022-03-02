https://arabic.sputniknews.com/20220302/تضليل-إعلامي-إسطنبول-يونانية-تركيا-تحذر-وشبكة-تلفزيونية-أمريكية-تعتذر-1059354078.html
"تضليل إعلامي.. إسطنبول يونانية"... تركيا تحذر وشبكة تلفزيونية أمريكية تعتذر
"تضليل إعلامي.. إسطنبول يونانية"... تركيا تحذر وشبكة تلفزيونية أمريكية تعتذر
أرسل فخر الدين ألتون، رئيس إدارة العلاقات العامة في الرئاسة التركية، رسالة تحذير لقناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بخصوص التضليل الإعلامي الذي نشرته القناة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:10+0000
2022-03-02T09:10+0000
2022-03-02T09:10+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأظهرت الشبكة الأمريكية خريطة لتحرك السفن الحربية الروسية عبر مضيق إسطنبول، وتم تحديد المدينة التركية على أنها إقليم يوناني.وقال ألتون في رسالته: "لفت انتباهي حقيقة أن شبكة سي بي إس نيوز، في تقرير عن مرور السفن الحربية الروسية عبر المضيق، حددت أكبر مدينة في تركيا، والتي كانت تحت سيادة الأمة التركية منذ عام 1453، على أنها أرض يونانية. بالنظر إلى أن اليونان تلحق الضرر بالأمن الإقليمي بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، وتضعف الجناح الشرقي لحلف الناتو، فإننا نحتج رسميًا وعلنيًا على هذا الخطأ لقناتكم، والذي نأمل ألا يكون خبيثا. ونتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ الذي وقع مرة أخرى حتى لا تكون هناك خطوات من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على وحدة أراضي تركيا، ونتطلع إلى تلقي توضيحات بخصوص هذا الحادث".وردت القناة باعتذار مكتوب عن تقرير أظهر إسطنبول كأرض يونانية على الخريطة. ووفقًا لإدارة العلاقات العامة في الرئاسة التركية، وجاء في رسالة الاعتذار: "تم تصحيح مخطط المعلومات الرسمي مع الخريطة، والذي تم فيه عرض إسطنبول بالخطأ على أنها ليست تركية، بل أرضا يونانية، بمجرد أن تم اكتشاف الخطأ تم تصحيحه. نظل ملتزمين بالنزاهة في جميع إصداراتنا الإخبارية وسنراجع عملية البث لدينا لضمان عدم تكرار أخطاء مماثلة في المستقبل. نشكرك على الاتصال بنا ومنحنا الفرصة للاعتذار نيابة عن أخبار سي بي إس".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
"تضليل إعلامي.. إسطنبول يونانية"... تركيا تحذر وشبكة تلفزيونية أمريكية تعتذر
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أرسل فخر الدين ألتون، رئيس إدارة العلاقات العامة في الرئاسة التركية، رسالة تحذير لقناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بخصوص التضليل الإعلامي الذي نشرته القناة.
وأظهرت الشبكة الأمريكية خريطة لتحرك السفن الحربية الروسية عبر مضيق إسطنبول، وتم تحديد المدينة التركية على أنها إقليم يوناني.
وقال ألتون في رسالته: "لفت انتباهي حقيقة أن شبكة سي بي إس نيوز، في تقرير عن مرور السفن الحربية الروسية عبر المضيق، حددت أكبر مدينة في تركيا، والتي كانت تحت سيادة الأمة التركية منذ عام 1453، على أنها أرض يونانية. بالنظر إلى أن اليونان تلحق الضرر بالأمن الإقليمي بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، وتضعف الجناح الشرقي لحلف الناتو، فإننا نحتج رسميًا وعلنيًا على هذا الخطأ لقناتكم، والذي نأمل ألا يكون خبيثا. ونتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ الذي وقع مرة أخرى حتى لا تكون هناك خطوات من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على وحدة أراضي تركيا، ونتطلع إلى تلقي توضيحات بخصوص هذا الحادث".
وردت القناة باعتذار مكتوب عن تقرير أظهر إسطنبول كأرض يونانية على الخريطة. ووفقًا لإدارة العلاقات العامة في الرئاسة التركية، وجاء في رسالة الاعتذار: "تم تصحيح مخطط المعلومات الرسمي مع الخريطة، والذي تم فيه عرض إسطنبول بالخطأ على أنها ليست تركية، بل أرضا يونانية، بمجرد أن تم اكتشاف الخطأ تم تصحيحه. نظل ملتزمين بالنزاهة في جميع إصداراتنا الإخبارية وسنراجع عملية البث لدينا لضمان عدم تكرار أخطاء مماثلة في المستقبل. نشكرك على الاتصال بنا ومنحنا الفرصة للاعتذار نيابة عن أخبار سي بي إس".