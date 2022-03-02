https://arabic.sputniknews.com/20220302/تفاصيل-صفقة-عسكرية-أمريكية-بمليار-دولار-للكويت-1059374732.html
تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:07+0000
2022-03-02T15:07+0000
2022-03-02T15:07+0000
انفوجرافيك
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وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، إن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به.
وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، إن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.