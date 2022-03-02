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جامعة إيطالية تلغي أحد مناهجها الدراسية عن عملاق الأدب الروسي دوستويفسكي
جامعة إيطالية تلغي أحد مناهجها الدراسية عن عملاق الأدب الروسي دوستويفسكي
أعلنت جامعة بيكوكا الإيطالية إلغاء أحد مناهجها الدراسية عن عملاق الأدب الروسي، فيودور دوستويفسكي، وذلك في إطار سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ضد روسيا... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:39+0000
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من جانبه، أدان البروفيسور الإيطالي باولو نوري، قرار الجامعة واصفا إياه بأنه الثمرة المسمومة لسياسة "إلغاء الثقافة" التي ينتهجها اليسار، والتي أصبحت تسود حاليا تحت شعارات الخير.وقال البورفيسور نوري، الذي يقوم بتدريس منهج عن الكاتب الروسي دوستويفسكي إن إلغاء أدب دوستويفسكي يعد ضمن الجنون الذي تستمر فيه الجامعات الإيطالية، حسبما نقلت صحيفة "secoloditalia".وأوضحت الصحيفة الإيطالية إن البروفيسور نوري كان قد تلقى ليلة أمس الثلاثاء، رسالة بريد إلكتروني من جامعة بيكوكا الواقعة في مدينة ميلانو تقول: "عزيزي الأستاذ، أبلغني نائب رئيس الجامعة هذا الصباح بالقرار المتخذ من رئيس الجامعة بتعليق تدريس منهج أدب دوستويفسكي".وأضافت الرسالة التي استعرضها البروفيسور نوري عبر إنستغرام، "الهدف من ذلك هو تجنب أي شكل من أشكال الجدل داخل إيطاليا لأنها لحظة توتر شديد".وأوضح البروفيسور أنه كان من المقرر له أن يبدأ تدريس منهج دراسي عن روايات المؤلف الروسي بداية من يوم الأربعاء المقبل.وتابع نوري: "أنا أتابع ما يحدث في أوكرانيا وأشعر بالرغبة في البكاء لمجرد التفكير فيه، لكن ما يحدث في إيطاليا شيء مضحك، ففرض رقابة على منهج دراسي أمر يثير السخرية".وأضاف أنه "حاليا إيطاليا تعتبر ليس فقط وجود روس أحياء على أراضيها ذنبا، بل الروس الموتى كذلك، فبعد أن حكم على دوستويفسكي بالإعدام عام 1849 لأنه قرأ شيئا ممنوعا آنذاك، تأتي جامعة إيطالية لتحظر منهجا دراسيا عن مؤلف مثل دوستويفسكي، إنه أمر لا أصدقه".يذكر أن دول حلف الناتو تنتهج سياسة عقوبات في مختلف المجالات تجاه روسيا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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أخبار العالم الآن, مجتمع

جامعة إيطالية تلغي أحد مناهجها الدراسية عن عملاق الأدب الروسي دوستويفسكي

11:39 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapaneإيطاليا ترفع قيد ارتداء الكمامات في الهواء الطلق، روما 11 فبراير 2022
إيطاليا ترفع قيد ارتداء الكمامات في الهواء الطلق، روما 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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أعلنت جامعة بيكوكا الإيطالية إلغاء أحد مناهجها الدراسية عن عملاق الأدب الروسي، فيودور دوستويفسكي، وذلك في إطار سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ضد روسيا بالتزامن مع العملية الروسية في أوكرانيا.
من جانبه، أدان البروفيسور الإيطالي باولو نوري، قرار الجامعة واصفا إياه بأنه الثمرة المسمومة لسياسة "إلغاء الثقافة" التي ينتهجها اليسار، والتي أصبحت تسود حاليا تحت شعارات الخير.
وقال البورفيسور نوري، الذي يقوم بتدريس منهج عن الكاتب الروسي دوستويفسكي إن إلغاء أدب دوستويفسكي يعد ضمن الجنون الذي تستمر فيه الجامعات الإيطالية، حسبما نقلت صحيفة "secoloditalia".
وأوضحت الصحيفة الإيطالية إن البروفيسور نوري كان قد تلقى ليلة أمس الثلاثاء، رسالة بريد إلكتروني من جامعة بيكوكا الواقعة في مدينة ميلانو تقول: "عزيزي الأستاذ، أبلغني نائب رئيس الجامعة هذا الصباح بالقرار المتخذ من رئيس الجامعة بتعليق تدريس منهج أدب دوستويفسكي".
وأضافت الرسالة التي استعرضها البروفيسور نوري عبر إنستغرام، "الهدف من ذلك هو تجنب أي شكل من أشكال الجدل داخل إيطاليا لأنها لحظة توتر شديد".
وأوضح البروفيسور أنه كان من المقرر له أن يبدأ تدريس منهج دراسي عن روايات المؤلف الروسي بداية من يوم الأربعاء المقبل.
وتابع نوري: "أنا أتابع ما يحدث في أوكرانيا وأشعر بالرغبة في البكاء لمجرد التفكير فيه، لكن ما يحدث في إيطاليا شيء مضحك، ففرض رقابة على منهج دراسي أمر يثير السخرية".
وأضاف أنه "حاليا إيطاليا تعتبر ليس فقط وجود روس أحياء على أراضيها ذنبا، بل الروس الموتى كذلك، فبعد أن حكم على دوستويفسكي بالإعدام عام 1849 لأنه قرأ شيئا ممنوعا آنذاك، تأتي جامعة إيطالية لتحظر منهجا دراسيا عن مؤلف مثل دوستويفسكي، إنه أمر لا أصدقه".
يذكر أن دول حلف الناتو تنتهج سياسة عقوبات في مختلف المجالات تجاه روسيا بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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