https://arabic.sputniknews.com/20220302/جميع-مواقع-وكالة-سبوتنيك-الثلاثين-حول-العالم-تتعرض-لهجوم-ددوس-ونشر-المواد-صعب-للغاية-1059382116.html

جميع مواقع وكالة "سبوتنيك" الثلاثين حول العالم تتعرض لهجوم "ددوس" ونشر المواد صعب للغاية

جميع مواقع وكالة "سبوتنيك" الثلاثين حول العالم تتعرض لهجوم "ددوس" ونشر المواد صعب للغاية

صرح المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، بأن جميع المواقع الثلاثين حول العالم تتعرض لهجوم "ددوس" وبأن نشر المواد صعب للغاية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T22:38+0000

2022-03-02T22:38+0000

2022-03-03T00:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. أعلن المكتب الصحفي للوكالة أن: "تتعرض مواقع سبوتنيك حول العالم مرة أخرى لهجمات إلكترونية واسعة النطاق، ولم تتوقف هذه المحاولات منذ يوم السبت". وأضاف: "الآن من الصعب جدًا نشر المواد على جميع المواقع تقريبًا في كل الدول الخارجية القريبة والبعيدة، بينما تظل المواقع نفسها متاحة للمستخدمين. نحن نشجع القراء على متابعة أخبارنا في قنوات "تليغرام" والتي تصدر بكل لغات سبوتنيك".واقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" الروسيتين والشركات التابعة لهما في الاتحاد الأوروبي.بدورها، ردت وكالة "سبوتنيك" الروسية على رئيس المفوضية الأوروبية، الذي أعلن قرار حظر مواقع وراديو "سبوتنيك" وقناة "آر تي" في الاتحاد الأوروبي، باقتراح تمديد العقوبات لتشمل الإنترنت بالكامل.يشار إلى أنه في عام 2017، حظرت "تويتر" الإعلانات لـ"سبوتنيك" و"آر تي" بعد ادعاءات المخابرات الأمريكية بأن كلا المنفذين حاولا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفي عام 2018، وسعت المنصة هذا الحظر ليشمل جميع إعلانات وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية.على الرغم من أن التسميات أو العلامات المميزة التي وضعتها "تويتر" على الحسابات التابعة للمنافذ الإخبارية التي تقول إنها تتبع الحكومات مباشرة أو بشكل غير مباشر، فإنها استثنت بعض الوسائل الإعلامية الغربية الممولة حكوميا بحجة أنها "مستقلة من الناحية التحريرية" مثل "إن بي آر" الأمريكية و"بي بي سي" البريطانية.يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/تويتر-يضع-شارات-خاصة-ويحد-من-وصول-المغردين-بأخبار-سبوتنيك-وآر-تي-1059341552.html

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