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https://arabic.sputniknews.com/20220302/جونسون-وزيلينسكي-يتفقان-على-ضرورة-تشديد-العقوبات-لزيادة-الضغط-على-الرئيس-الروسي-1059364576.html
جونسون وزيلينسكي يتفقان على ضرورة تشديد العقوبات لزيادة الضغط على الرئيس الروسي
جونسون وزيلينسكي يتفقان على ضرورة تشديد العقوبات لزيادة الضغط على الرئيس الروسي
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفقا على أن العقوبات يجب أن تذهب أبعد من ذلك لممارسة أقصى قدر من... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:18+0000
2022-03-02T12:18+0000
بريطانيا
روسيا
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وأضاف المتحدث: "أبلغ رئيس الوزراء الرئيس زيلينسكي أن المملكة المتحدة تحشد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لضمان أقوى إدانة ممكنة لروسيا في اجتماع الأمم المتحدة بعد ظهر اليوم في نيويورك".من جهته لم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.
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بريطانيا, روسيا

جونسون وزيلينسكي يتفقان على ضرورة تشديد العقوبات لزيادة الضغط على الرئيس الروسي

12:18 GMT 02.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفقا على أن العقوبات يجب أن تذهب أبعد من ذلك لممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.
وأضاف المتحدث: "أبلغ رئيس الوزراء الرئيس زيلينسكي أن المملكة المتحدة تحشد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لضمان أقوى إدانة ممكنة لروسيا في اجتماع الأمم المتحدة بعد ظهر اليوم في نيويورك".
من جهته لم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.
وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.
وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.
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