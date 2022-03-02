https://arabic.sputniknews.com/20220302/حزب-العدالة-والتنمية-يعلن-أن-أردوغان-يواصل-الاتصالات-مع-موسكو-وكييف-1059358953.html

حزب العدالة والتنمية يعلن أن أردوغان يواصل الاتصالات مع موسكو وكييف

حزب العدالة والتنمية يعلن أن أردوغان يواصل الاتصالات مع موسكو وكييف

قال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل اتصالاته مع موسكو وكييف للتغلب على الأزمة في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T10:52+0000

2022-03-02T10:52+0000

2022-03-02T11:05+0000

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وقال جيليك في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "الرئيس يواصل الاتصالات مع الجانبين للتغلب على الأزمة، ومن المقرر أيضا إجراء اتصالات اليوم".كما أكد جيليك على "استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية "أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".

https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-لقناة-الجزيرة-شبه-جزيرة-القرم-جزء-من-روسيا-وغير-قابلة-للتفاوض-1059356267.html

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