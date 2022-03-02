https://arabic.sputniknews.com/20220302/حكومة-طالبان-ترحب-بتوجيه-البنك-الدولي-أكثر-من-مليار-دولار-لمشروعات-تنمية-في-أفغانستان-1059376316.html
حكومة طالبان ترحب بتوجيه البنك الدولي أكثر من مليار دولار لمشروعات تنمية في أفغانستان
حكومة طالبان ترحب بتوجيه البنك الدولي أكثر من مليار دولار لمشروعات تنمية في أفغانستان
رحبت وزارة المالية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، بقرار البنك الدولي إعادة تنشيط "الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان"،... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:35+0000
2022-03-02T15:35+0000
2022-03-02T15:35+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وبالأمس أعلن البنك الدولي، عن قرار تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان بأكثر من مليار دولار، وذلك عبر أموال من الصندوق الذي تم تجميده منذ بعد سيطرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة في أفغانستان.ولفت بيان وزارة المالية حول الأمر، إلى أن المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، والتي ستتوجه إليها الأموال، هي العامل الرئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني.وكان البنك الدولي أشار إلى أن المساعدات المالية ستكون على هيئة منح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، لضمان أن تكون بعيدة عن سيطرة إدارة "طالبان".ويعد الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان، صندوق لعديد من المانحين مهمته التنسيق بشأن المساعدات الدولية للمواطنين الأفغان، بإدارة البنك الدولي.وكان الصندوق الذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار، مصدرا لتمويل المشروعات التنموية في أفغانستان، حتى تم توقف مع وصول حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/طالبان-لن-نسمح-بمغادرة-الأفغان-للبلاد-بعد-الآن-1059237425.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حكومة طالبان ترحب بتوجيه البنك الدولي أكثر من مليار دولار لمشروعات تنمية في أفغانستان
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رحبت وزارة المالية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، بقرار البنك الدولي إعادة تنشيط "الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، والإفراج عن أكثر من مليار دولار، سيتم تحويل 600 مليون منها إلى قطاعات التعليم والزراعة والصحة.
كابول - سبوتنيك
. وبالأمس أعلن البنك الدولي، عن قرار تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان بأكثر من مليار دولار، وذلك عبر أموال من الصندوق الذي تم تجميده منذ بعد سيطرة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة في أفغانستان.
ولفت بيان وزارة المالية حول الأمر، إلى أن المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، والتي ستتوجه إليها الأموال، هي العامل الرئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني.
وكان البنك الدولي أشار إلى أن المساعدات المالية ستكون على هيئة منح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، لضمان أن تكون بعيدة عن سيطرة إدارة "طالبان".
ويعد الصندوق الاتئماني لإعادة إعمار أفغانستان
، صندوق لعديد من المانحين مهمته التنسيق بشأن المساعدات الدولية للمواطنين الأفغان، بإدارة البنك الدولي.
وكان الصندوق الذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار، مصدرا لتمويل المشروعات التنموية في أفغانستان، حتى تم توقف مع وصول حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي.