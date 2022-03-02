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https://arabic.sputniknews.com/20220302/حميدتي-لـسبوتنيك-لدينا-إصرار-على-تعيين-رئيس-وزراء-بالتوافق-1059360315.html
حميدتي لـ"سبوتنيك": لدينا إصرار على تعيين رئيس وزراء بالتوافق
حميدتي لـ"سبوتنيك": لدينا إصرار على تعيين رئيس وزراء بالتوافق
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن مجلس السيادة الذي يدير الفترة الانتقالية في البلاد يدعم تعيين رئيس وزراء جديد بالتوافق بين... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:14+0000
2022-03-02T11:14+0000
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال حميدتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نصر ونتمنى أن يكون تعيين رئيس الوزراء في السودان بالتوافق"، مؤكدا أن "السبب وراء عدم تعيين رئيس وزراء حتى الآن هو أننا قمنا بتعيين حكومة تصريف أعمال من فنيين ووكلاء وزارات تحت مسمى حكومة تصريف أعمال ولم نعين رئيس وزراء لأننا لا نريد أن ننفرد بالقرار".وأشار حميدتي بالقول: "نتمنى نحن كسودانيين أن لا نراهن على الخارج وأن لا نراهن على وطننا وأن ننظر إلى مصلحة بلدنا لنجلس ونتفق"، مضيفا "نحن لا نرفض الحوار نحن مددنا أيدينا البيضاء لهم لكن للأسف هم يريدون إقصاء الآخرين والدليل أننا قمنا بتسليمهم السلطة لكن للأسف هم فشلوا فشل ذريع خلال عامين ونصف".ولفت حميدتي إلى أنه "بعد التصحيح يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، أعدنا رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك وكان هذا طلب من المجتمع الدولي ووعدوا أن بعودته سيتم دعم السودان وأن يكون هناك ضغط على الأحزاب الرافضة للحوار لكن للأسف الشديد الأربع أو الخمس أحزاب رفضت الحوار والمجتمع الدولي قف مع هذه الأحزاب وترك بقية الشعب السوداني".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/حميدتي-يصل-موسكو-لإجراء-مباحثات-مع-مسؤولين-بالحكومة-الروسية-1059067230.html
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أخبار السودان اليوم

حميدتي لـ"سبوتنيك": لدينا إصرار على تعيين رئيس وزراء بالتوافق

11:14 GMT 02.03.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASالفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم
الفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن مجلس السيادة الذي يدير الفترة الانتقالية في البلاد يدعم تعيين رئيس وزراء جديد بالتوافق بين جميع الأطياف السياسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال حميدتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نصر ونتمنى أن يكون تعيين رئيس الوزراء في السودان بالتوافق"، مؤكدا أن "السبب وراء عدم تعيين رئيس وزراء حتى الآن هو أننا قمنا بتعيين حكومة تصريف أعمال من فنيين ووكلاء وزارات تحت مسمى حكومة تصريف أعمال ولم نعين رئيس وزراء لأننا لا نريد أن ننفرد بالقرار".
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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وأشار حميدتي بالقول: "نتمنى نحن كسودانيين أن لا نراهن على الخارج وأن لا نراهن على وطننا وأن ننظر إلى مصلحة بلدنا لنجلس ونتفق"، مضيفا "نحن لا نرفض الحوار نحن مددنا أيدينا البيضاء لهم لكن للأسف هم يريدون إقصاء الآخرين والدليل أننا قمنا بتسليمهم السلطة لكن للأسف هم فشلوا فشل ذريع خلال عامين ونصف".
ولفت حميدتي إلى أنه "بعد التصحيح يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، أعدنا رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك وكان هذا طلب من المجتمع الدولي ووعدوا أن بعودته سيتم دعم السودان وأن يكون هناك ضغط على الأحزاب الرافضة للحوار لكن للأسف الشديد الأربع أو الخمس أحزاب رفضت الحوار والمجتمع الدولي قف مع هذه الأحزاب وترك بقية الشعب السوداني".
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