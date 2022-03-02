https://arabic.sputniknews.com/20220302/خبير-الأردن-سيتأثر-بارتفاع-أسعار-الطاقة-كما-باقي-الدول-في-حال-استمرت-الأزمة-الأوكرانية-1059376138.html

خبير: الأردن سيتأثر بارتفاع أسعار الطاقة كما باقي الدول في حال استمرت الأزمة الأوكرانية

خبير: الأردن سيتأثر بارتفاع أسعار الطاقة كما باقي الدول في حال استمرت الأزمة الأوكرانية

يؤكد الخبير الأردني في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الأردن وإن كان لا يستورد الطاقة من روسيا، إلا أن حكومته تمكنت من حماية المواطن من ارتفاع الأسعار... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T15:33+0000

2022-03-02T15:33+0000

2022-03-02T15:33+0000

أخبار الأردن

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عمان – سبوتنيك. ويقول الشوبكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "السوق الأردنية مفتوحة على الشركات، وشركاتنا تستورد النفط، أما الغاز فهو محصور الآن من تل أبيب ومصر، بالتالي فإن واردات الأردن من الطاقة تأتي عبر العقبة بنسبة 93 بالمئة نفط ومشتقات من الخارج، و7 بالمئة من احتياجاتنا يأتي من العراق". تجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء الأردنية وقعت في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية تسري في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة الأردنية قد كشفت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغت حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا تقريبا.وحول حجم تأثر الأردن بالأزمة الروسية – الأوكرانية في مجال الطاقة، يوضح الشوبكي أن "التأثير الآن في العالم ليس فيما يخص مصدر النفط"، بل أن التأثير الحاصل، من وجهة نظره، هو "بارتفاع الأسعار، سواء أكان مصدره روسيا أو الخليج العربي"، مبيناً أن "السعر العالمي موحد لخام برنت".وبناء على ما سبق، يلفت الشوبكي إلى أن الأردن متأثر بأسعار النفط المرتفعة في العالم. إلا أنه يشير إلى أن "الحكومة الأردنية من الحكومات القليلة في العالم التي ثبتت أسعار المشتقات النفطية في الشهر الحالي والشهر الماضي".وحول ما إذا كانت الحكومة الأردنية تستطيع الاستمرار بتثبيت أسعار النفط في حال امتدت الأزمة الروسية – الأوكرانية، يقول الشوبكي: "لا أظن. فأسعار الطاقة مرشحة للارتفاع ولا توجد بوادر تراجع من الغرب على العقوبات المفروضة على روسيا".ويؤكد الشوبكي أنه وفي ظل تثبيت الحكومة الأردنية للأسعار لا مشكلة لدى المواطن إلا أنه "إذا استمر الوضع هذا فإنه سيفوق طاقة الحكومة". الأمر الذي يعني أنه ستجبر الحكومة على رفع سعر مشتقات الطاقة حينها.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية استهدفت المنظومة المالية الروسية، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية، إلا أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أن العملية لن تتوقف حتى يتم تنفيذ كل المهام المحددة لها.واليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط عالميا بنسبة 7.5 بالمئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 يونيو/ حزيران 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-أردني-أستبعد-مواجهة-عسكرية-بين-روسيا-والناتو-1059092313.html

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أخبار الأردن