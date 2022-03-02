https://arabic.sputniknews.com/20220302/دبابة-رهيبة-أوكرانية-تصبح-أثرا-بعد-عين-1059351311.html
دبابة "رهيبة" أوكرانية تصبح أثرا بعد عين
دبابة "رهيبة" أوكرانية تصبح أثرا بعد عين
في معرض الأسلحة المقام في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2017، تم عرض آلية مدرعة جديدة تحمل اسم "ستراج" (الحارس). 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:57+0000
2022-03-02T07:57+0000
2022-03-02T07:57+0000
رصد عسكري
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وقيل إنها آلية قتالية "خارقة" تتلخص وظيفتها الأساسية في مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة. ولأن قمرة "دوبليت" لا تستطيع مقاومة الأعيرة النارية، فإن من غير الممكن أن توفر آلية "ستراج" دعمًا يذكر للدبابات الصديقة في المعركة الحقيقية. ولهذا تم نزع قمرة "دوبليت" عن دبابة "تي- 64بي في"، وأعيدت إلى المصنع، حيث تم تغيير أسلحتها ونقلها إلى آلية أخرى هي مركبة المشاة "بي إم بي 2". إلا أن حتى تغيير شكلها لم يشجع أحدا على شرائها، وفقا لإفادة "روسيسكايا غازيتا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة "رهيبة" أوكرانية تصبح أثرا بعد عين
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في معرض الأسلحة المقام في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2017، تم عرض آلية مدرعة جديدة تحمل اسم "ستراج" (الحارس).
وقيل إنها آلية قتالية "خارقة" تتلخص وظيفتها الأساسية في مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.
وسرعان ما حامت شكوك وراء قدرات الدبابة الجديدة "الخارقة" بعدما بات معلوما أنها دبابة عادية من طراز "تي- 64بي في" تم نزع برجها لتحل محله قمرة غير محصنة تحتوي على مدفعين عيار 33 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف رمّانات عيار 30 ملم وصواريخ "كونكورس" الموجهة المضادة للدبابات.
ولأن قمرة "دوبليت" لا تستطيع مقاومة الأعيرة النارية، فإن من غير الممكن أن توفر آلية "ستراج" دعمًا يذكر للدبابات الصديقة في المعركة الحقيقية.
ولهذا تم نزع قمرة "دوبليت" عن دبابة "تي- 64بي في"، وأعيدت إلى المصنع، حيث تم تغيير أسلحتها ونقلها إلى آلية أخرى هي مركبة المشاة "بي إم بي 2". إلا أن حتى تغيير شكلها لم يشجع أحدا على شرائها، وفقا لإفادة "روسيسكايا غازيتا".