https://arabic.sputniknews.com/20220302/دعم-حكومي-روسي-كبير-لشركات-تكنولوجيا-المعلومات-1059365435.html
دعم حكومي روسي كبير لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
دعم حكومي روسي كبير لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي، إن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية ستعفى من ضريبة الدخل وعمليات التفتيش. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:23+0000
2022-03-02T12:23+0000
2022-03-02T12:26+0000
روسيا
العالم
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وقال: "لمدة ثلاث سنوات، سيتم إعفاء جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دفع ضريبة الدخل ومن عمليات التفتيش من قبل السلطات التنظيمية. سيكونون قادرين على الحصول على قروض بشروط ميسرة لمواصلة عملهم ومشاريعهم الجديدة بمعدل لا يتجاوز 3%".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الموظفون الحاليون في هذه الشركات الذين تقل أعمارهم عن 27 عامًا على تأجيل من الخدمة العسكرية.وفي السياق: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسومًا لدعم التطور المتسارع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية، بما في ذلك الحوافز الضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأجيل موظفي الشركات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
دعم حكومي روسي كبير لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
12:23 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي، إن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية ستعفى من ضريبة الدخل وعمليات التفتيش.
وقال: "لمدة ثلاث سنوات، سيتم إعفاء جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دفع ضريبة الدخل ومن عمليات التفتيش من قبل السلطات التنظيمية. سيكونون قادرين على الحصول على قروض بشروط ميسرة لمواصلة عملهم ومشاريعهم الجديدة بمعدل لا يتجاوز 3%".
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الموظفون الحاليون في هذه الشركات الذين تقل أعمارهم عن 27 عامًا على تأجيل من الخدمة العسكرية.
وفي السياق: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسومًا لدعم التطور المتسارع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية، بما في ذلك الحوافز الضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأجيل موظفي الشركات.