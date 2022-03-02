https://arabic.sputniknews.com/20220302/دولة-عربية-تعلن-تقديم-مساعدات-إغاثية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-5-ملايين-دولار-1059365817.html
دولة عربية تعلن تقديم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار
دولة عربية تعلن تقديم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار
أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:33+0000
2022-03-02T12:33+0000
2022-03-02T12:33+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام بأن "قرار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع".وأكدت الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق أمس الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الإمارات-تعلق-مؤقتا-مذكرة-تفاهم-مشتركة-مع-كييف-بشأن-دخول-الأوكرانيين-إليها-دون-تأشيرة-1059362818.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دولة عربية تعلن تقديم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار
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أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام
بأن "قرار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع".
وأكدت الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق أمس الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.