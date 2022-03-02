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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/دونباس-بعيون-أهلها-1059350564.html
دونباس بعيون أهلها
دونباس بعيون أهلها
لسنوات عديدة، كان سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رهائن عن غير قصد في الصراع الذي اندلع في إقليم دونباس. كيف يعيش سكان دونباس الآن، بعد تحريرهم من... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:12+0000
2022-03-02T09:12+0000
تغطية أحداث دونباس
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في 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، وكانت هذه خطوة ردًا على طلبات المساعدة العسكرية التي وردت من قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

دونباس بعيون أهلها

09:12 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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لسنوات عديدة، كان سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رهائن عن غير قصد في الصراع الذي اندلع في إقليم دونباس. كيف يعيش سكان دونباس الآن، بعد تحريرهم من القوات المسلحة الأوكرانية وعناصر راديكالية - ترون جانبًا من حياتهم في موجز مصور بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
رجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Igor Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورجندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
جندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Igor Rodionov
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جندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
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السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022

السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
رجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
نساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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نساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورنساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
نساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilia Pitalev
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نساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
رجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergei Averin
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امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
1/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
2/10
© Sputnik . Igor Rodionov
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جندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
3/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022

4/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
5/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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نساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
6/10
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
7/10
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
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نساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
8/10
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
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رجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
9/10
© Sputnik . Sergei Averin
/
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امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
10/10
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
في 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، وكانت هذه خطوة ردًا على طلبات المساعدة العسكرية التي وردت من قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:01 GMT
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