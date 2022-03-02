دونباس بعيون أهلها
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
لسنوات عديدة، كان سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رهائن عن غير قصد في الصراع الذي اندلع في إقليم دونباس. كيف يعيش سكان دونباس الآن، بعد تحريرهم من القوات المسلحة الأوكرانية وعناصر راديكالية - ترون جانبًا من حياتهم في موجز مصور بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
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رجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Igor Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورجندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
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جندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور
السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022
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السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
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رجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
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نساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورنساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
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نساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
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رجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
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امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
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أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
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رجل في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
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جندي في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
3/10
السكان المحليون في أحد شوارع مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس/آذار 2022
4/10
رجل في قبو منزل في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
5/10
نساء محليات في فناء مبنى سكني في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
6/10
أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
7/10
نساء يحملن صوراً لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدرسة في غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 28 فبراير 2022. في 25 فبراير، نتيجة للقصف المكثف للمدرسة رقم 50 من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قتل مدرسان بشكل مأساوي من إصابة مباشرة بقذيفة: إيلينا بافلوفنا كودريك، مواليد 1969، وإيلينا فيكتوروفنا إيفانوفا - 1977.
8/10
رجليزيل يزيل قطع الزجاج من نافذة مكسورة في شقته في مدينة شياستيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، 1 مارس 2022
9/10
امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
10/10
أحد سكان قرية بيشيفيك التي خضعت لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 27 فبراير 2022
في 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، وكانت هذه خطوة ردًا على طلبات المساعدة العسكرية التي وردت من قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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