https://arabic.sputniknews.com/20220302/دونيتسك-إصابة-مدني-نتيجة-نيران-قناصة-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-1059370274.html
دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية
دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية
أصيب مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية على قرية أولكساندريفكا في دونيتسك، بحسب تقارير ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:47+0000
2022-03-02T13:47+0000
2022-03-02T13:47+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال: "وبحسب المعلومات العملياتية، أصيب مواطن من مواليد عام 1965 نتيجة إطلاق نيران قنص من وحدة القوات المسلحة في قرية أليكساندروفكا، ونقل الضحية إلى مستشفى وسط المدينة رقم 14، حيث يتم توفير العلاج الطبي اللازم له".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية
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أصيب مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية على قرية أولكساندريفكا في دونيتسك، بحسب تقارير ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك.
وقال: "وبحسب المعلومات العملياتية، أصيب مواطن من مواليد عام 1965 نتيجة إطلاق نيران قنص من وحدة القوات المسلحة في قرية أليكساندروفكا، ونقل الضحية إلى مستشفى وسط المدينة رقم 14، حيث يتم توفير العلاج الطبي اللازم له".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.