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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/دونيتسك-إصابة-مدني-نتيجة-نيران-قناصة-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-1059370274.html
دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية
دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية
أصيب مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية على قرية أولكساندريفكا في دونيتسك، بحسب تقارير ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:47+0000
2022-03-02T13:47+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال: "وبحسب المعلومات العملياتية، أصيب مواطن من مواليد عام 1965 نتيجة إطلاق نيران قنص من وحدة القوات المسلحة في قرية أليكساندروفكا، ونقل الضحية إلى مستشفى وسط المدينة رقم 14، حيث يتم توفير العلاج الطبي اللازم له".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: إصابة مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية

13:47 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أصيب مدني نتيجة نيران قناصة أطلقتها القوات الأوكرانية على قرية أولكساندريفكا في دونيتسك، بحسب تقارير ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك.
وقال: "وبحسب المعلومات العملياتية، أصيب مواطن من مواليد عام 1965 نتيجة إطلاق نيران قنص من وحدة القوات المسلحة في قرية أليكساندروفكا، ونقل الضحية إلى مستشفى وسط المدينة رقم 14، حيث يتم توفير العلاج الطبي اللازم له".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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