https://arabic.sputniknews.com/20220302/دي-إتش-إل-توقف-شحن-الاستيراد-إلى-روسيا-1059350465.html
"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا
"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا
أوقفت شركة DHL للبريد واللوجستيات الألمانية العابرة للحدود نقل الواردات إلى روسيا الاتحادية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:42+0000
2022-03-02T07:42+0000
2022-03-02T07:42+0000
العالم
روسيا
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وقالت الشركة في بيان: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات النقل من وإلى أوكرانيا. وبناءً على ذلك، لا نقبل حاليًا شحنات DHL المتجهة إلى أوكرانيا أو القادمة منها. كما علقنا أيضًا الواردات إلى روسيا حتى إشعار آخر، لذلك لا نقبل حاليًا أي إمدادات موجهة إلى أوكرانيا وروسيا".في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شركة اللوجستيات السويسريةKuehne & Nagel تعليق شحنات الواردات إلى روسيا.في نهاية فبراير/شباط، أعلنت الخدمات البريدية UPS وFedEx عن تعليق تسليم الرسائل والطرود إلى روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا
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أوقفت شركة DHL للبريد واللوجستيات الألمانية العابرة للحدود نقل الواردات إلى روسيا الاتحادية.
وقالت الشركة في بيان: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات النقل من وإلى أوكرانيا. وبناءً على ذلك، لا نقبل حاليًا شحنات DHL المتجهة إلى أوكرانيا أو القادمة منها. كما علقنا أيضًا الواردات إلى روسيا حتى إشعار آخر، لذلك لا نقبل حاليًا أي إمدادات موجهة إلى أوكرانيا وروسيا".
في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شركة اللوجستيات السويسريةKuehne & Nagel تعليق شحنات الواردات إلى روسيا.
في نهاية فبراير/شباط، أعلنت الخدمات البريدية UPS وFedEx عن تعليق تسليم الرسائل والطرود إلى روسيا.