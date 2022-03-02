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"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا
"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا
أوقفت شركة DHL للبريد واللوجستيات الألمانية العابرة للحدود نقل الواردات إلى روسيا الاتحادية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:42+0000
2022-03-02T07:42+0000
العالم
روسيا
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وقالت الشركة في بيان: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات النقل من وإلى أوكرانيا. وبناءً على ذلك، لا نقبل حاليًا شحنات DHL المتجهة إلى أوكرانيا أو القادمة منها. كما علقنا أيضًا الواردات إلى روسيا حتى إشعار آخر، لذلك لا نقبل حاليًا أي إمدادات موجهة إلى أوكرانيا وروسيا".في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شركة اللوجستيات السويسريةKuehne &amp; Nagel تعليق شحنات الواردات إلى روسيا.في نهاية فبراير/شباط، أعلنت الخدمات البريدية UPS وFedEx عن تعليق تسليم الرسائل والطرود إلى روسيا.
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العالم, روسيا

"دي إتش إل" توقف شحن الاستيراد إلى روسيا

07:42 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / Stringerطائرة شحن "دي إتش أل" (DHL) من طراز "بوينغ 767" تنفذ استعراضا جويا، خلال العرض الجوي الدولي (2018 Bahrain International Airshow) في القاعدة الجوية "الصخير" في بحرين
طائرة شحن دي إتش أل (DHL) من طراز بوينغ 767 تنفذ استعراضا جويا، خلال العرض الجوي الدولي (2018 Bahrain International Airshow) في القاعدة الجوية الصخير في بحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أوقفت شركة DHL للبريد واللوجستيات الألمانية العابرة للحدود نقل الواردات إلى روسيا الاتحادية.
وقالت الشركة في بيان: "لقد علقنا مؤقتًا عمليات النقل من وإلى أوكرانيا. وبناءً على ذلك، لا نقبل حاليًا شحنات DHL المتجهة إلى أوكرانيا أو القادمة منها. كما علقنا أيضًا الواردات إلى روسيا حتى إشعار آخر، لذلك لا نقبل حاليًا أي إمدادات موجهة إلى أوكرانيا وروسيا".
في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شركة اللوجستيات السويسريةKuehne & Nagel تعليق شحنات الواردات إلى روسيا.
في نهاية فبراير/شباط، أعلنت الخدمات البريدية UPS وFedEx عن تعليق تسليم الرسائل والطرود إلى روسيا.
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