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https://arabic.sputniknews.com/20220302/رئيس-الوفد-الروسي-وصلنا-بنفس-التكوين-إلى-مكان-المفاوضات-1059379420.html
رئيس الوفد الروسي: الجيش الروسي يوفر ممرا أمنيا لتحركات الوفد الأوكراني
رئيس الوفد الروسي: الجيش الروسي يوفر ممرا أمنيا لتحركات الوفد الأوكراني
قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، إن الوفد الروسي وصل بنفس التكوين إلى مكان المفاوضات في منطقة بيلوفيزسكايا بوششا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:31+0000
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وأضاف ميدينسكي، أن الوفد الأوكراني غادر كييف وهو الآن في الطريق، وسيكون هنا صباح الغد.وأكد ميدينسكي أنه ستتم مناقشة وقف إطلاق النار من بين الأمور الأخرى.وقال ميدينسكي إن الجيش الروسي يوفر ممرًا أمنيًا لتحركات الوفد الأوكراني عبر أراضي أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-عن-احتمال-نشوب-حرب-نووية-اسألوا-بايدن-عن-ذلك-1059378137.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيس الوفد الروسي: الجيش الروسي يوفر ممرا أمنيا لتحركات الوفد الأوكراني

16:31 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، إن الوفد الروسي وصل بنفس التكوين إلى مكان المفاوضات في منطقة بيلوفيزسكايا بوششا.
وأضاف ميدينسكي، أن الوفد الأوكراني غادر كييف وهو الآن في الطريق، وسيكون هنا صباح الغد.
وأكد ميدينسكي أنه ستتم مناقشة وقف إطلاق النار من بين الأمور الأخرى.
وقال ميدينسكي إن الجيش الروسي يوفر ممرًا أمنيًا لتحركات الوفد الأوكراني عبر أراضي أوكرانيا.
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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16:06 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء، أن "الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء".
وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم، في 2 آذار/ مارس، إن "مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:49 GMT
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