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https://arabic.sputniknews.com/20220302/رئيس-كازاخستان-يوعز-بتحديث-الجيش-مع-مراعاة-التهديدات-الأمنية-الحالية-1059355600.html
رئيس كازاخستان يوعز بتحديث الجيش مع مراعاة التهديدات الأمنية الحالية
رئيس كازاخستان يوعز بتحديث الجيش مع مراعاة التهديدات الأمنية الحالية
أصدر رئيس كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف، تعليمات بتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الحالية للأمن العسكري، حسبما أفاد المكتب... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:41+0000
2022-03-02T09:41+0000
العالم
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وبحسب الخدمة الصحفية للرئاسة، فقد عقد اجتماع حول مواصلة تطوير الجيش في وزارة الدفاع بقيادة توكاييف يوم الخميس.وجاء في البيان أن "الرئيس أصدر تعليماته لقيادة وزارة الدفاع لتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع مراعاة التهديدات الحالية للأمن العسكري".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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رئيس كازاخستان يوعز بتحديث الجيش مع مراعاة التهديدات الأمنية الحالية

09:41 GMT 02.03.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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أصدر رئيس كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف، تعليمات بتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الحالية للأمن العسكري، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية.
وبحسب الخدمة الصحفية للرئاسة، فقد عقد اجتماع حول مواصلة تطوير الجيش في وزارة الدفاع بقيادة توكاييف يوم الخميس.
وجاء في البيان أن "الرئيس أصدر تعليماته لقيادة وزارة الدفاع لتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع مراعاة التهديدات الحالية للأمن العسكري".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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