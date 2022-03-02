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https://arabic.sputniknews.com/20220302/روسكوسموس-وضع-صاروخ-سويوز-على-المنصة-لإطلاق-36-قمرا-صناعيا-للاتصالات-1059346417.html
"روسكوسموس": وضع صاروخ "سويوز" على المنصة لإطلاق 36 قمرا صناعيا للاتصالات
"روسكوسموس": وضع صاروخ "سويوز" على المنصة لإطلاق 36 قمرا صناعيا للاتصالات
صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T05:19+0000
2022-03-02T05:19+0000
روسيا
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وفي وقت سابق، أعلنت شركة "وان ويب" أنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم تأجيل الإطلاق في 5 مارس/آذار بسبب الوضع الدولي.وأكد الجانب الروسي استعداده للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية.يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
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"روسكوسموس": وضع صاروخ "سويوز" على المنصة لإطلاق 36 قمرا صناعيا للاتصالات

05:19 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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صرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على منصة الإطلاق.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "وان ويب" أنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم تأجيل الإطلاق في 5 مارس/آذار بسبب الوضع الدولي.
وأكد الجانب الروسي استعداده للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.

قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".

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