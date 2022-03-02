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روغوزين: تعطيل عمل الأقمار الصناعية سيكون سببا للحرب
روغوزين: تعطيل عمل الأقمار الصناعية سيكون سببا للحرب
صرح دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن تعطيل الأقمار الصناعية سيكون سببا للحرب. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:50+0000
2022-03-02T09:50+0000
روسيا
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وقال روغوزين، في تصريح تلفزيوني: "أريد أن أحذر أولئك الذين يحاولون القيام بذلك من أن هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها بشدة، لأن إيقاف أي مجمع فضائي عن العمل لأي بلد سيكون ذريعة للحرب".وأضاف أن المؤسسة ستبحث عن منفذي هذه الاعتداءات وتنقل البيانات المتعلقة بهم إلى الأجهزة الخاصة لبدء القضايا الجنائية.وكان روغوزين قد نفى، في وقت سابق، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات Telegram أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.
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روسيا

روغوزين: تعطيل عمل الأقمار الصناعية سيكون سببا للحرب

09:50 GMT 02.03.2022
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إطلاق صاروخ بروتون-إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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صرح دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن تعطيل الأقمار الصناعية سيكون سببا للحرب.
وقال روغوزين، في تصريح تلفزيوني: "أريد أن أحذر أولئك الذين يحاولون القيام بذلك من أن هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها بشدة، لأن إيقاف أي مجمع فضائي عن العمل لأي بلد سيكون ذريعة للحرب".
وأضاف أن المؤسسة ستبحث عن منفذي هذه الاعتداءات وتنقل البيانات المتعلقة بهم إلى الأجهزة الخاصة لبدء القضايا الجنائية.
وكان روغوزين قد نفى، في وقت سابق، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.
ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".
وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات Telegram أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.
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