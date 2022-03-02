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https://arabic.sputniknews.com/20220302/زيلينسكي-يجري-اتصالا-هاتفيا-ثانيا-برئيس-وزراء-إسرائيل-1059376507.html
زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا ثانيا برئيس وزراء إسرائيل
زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا ثانيا برئيس وزراء إسرائيل
أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:39+0000
2022-03-02T15:39+0000
تغطية أحداث دونباس
نفتالي بينيت
أخبار أوكرانيا
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وقال مكتب بينيت وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تحدث رئيس الوزراء منذ وقت وجيز مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب محادثتهما يوم الجمعة الماضي، حيث اتفقا على الحفاظ على الاتصال المستمر"، دون أي تفاصيل إضافية.ومساء أمس الثلاثاء، أقر السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، بتزويد أوكرانيا بالسلاح.وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.وأمس الثلاثاء، وصلت 3 طائرات إسرائيلية محملة بمساعدات إنسانية تزن 100 طن إلى العاصمة البولندية وارسو، لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا عبر الشاحنات، بحسب إعلام إسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-إسرائيلي-نرفض-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-ونكتفي-بالمساعدات-الإنسانية-1059341839.html
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نفتالي بينيت, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يجري اتصالا هاتفيا ثانيا برئيس وزراء إسرائيل

15:39 GMT 02.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL
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أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وقال مكتب بينيت وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تحدث رئيس الوزراء منذ وقت وجيز مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب محادثتهما يوم الجمعة الماضي، حيث اتفقا على الحفاظ على الاتصال المستمر"، دون أي تفاصيل إضافية.
ومساء أمس الثلاثاء، أقر السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
مسؤول إسرائيلي: نرفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونكتفي بالمساعدات الإنسانية
أمس, 19:35 GMT
وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.
وأمس الثلاثاء، وصلت 3 طائرات إسرائيلية محملة بمساعدات إنسانية تزن 100 طن إلى العاصمة البولندية وارسو، لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا عبر الشاحنات، بحسب إعلام إسرائيلي.
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