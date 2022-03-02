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https://arabic.sputniknews.com/20220302/سبيربنك-يغادر-السوق-الأوروبية-1059349088.html
سبيربنك يغادر السوق الأوروبية
سبيربنك يغادر السوق الأوروبية
قال سبيربنك في بيان إنه قرر الانسحاب من السوق الأوروبية في البيئة الصعبة الحالية، حيث واجهت الشركات التابعة للمجموعة تدفقات نقدية غير طبيعية وتهديدات لسلامة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:04+0000
2022-03-02T07:04+0000
سبيربنك
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وقال البيان: "في البيئة الحالية، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه البنوك التابعة للمجموعة تدفقا غير طبيعي للأموال وتهديدا لسلامة الموظفين والفروع".يقول البيان: "أصول البنك كافية لتسديد مدفوعات لجميع المودعين".أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية النمساوية حظر الأنشطة التجارية لفرع سبيربنك "سبيربنك أوروبا إيه جي" بتوجيه من البنك المركزي الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن البنك ممنوع من إجراء المدفوعات والعمليات والمعاملات. وأوضح البنك: "هذا لا ينطبق على بنكنا في سويسرا، نحن نتحدث عن سبيربنك أوروبا".
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سبيربنك

سبيربنك يغادر السوق الأوروبية

07:04 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovسبيربنك
سبيربنك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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قال سبيربنك في بيان إنه قرر الانسحاب من السوق الأوروبية في البيئة الصعبة الحالية، حيث واجهت الشركات التابعة للمجموعة تدفقات نقدية غير طبيعية وتهديدات لسلامة الموظفين والفروع، ويوجد لدى فروع البنك احتياطي وافر من رأس المال، وودائع العملاء مؤمنة. وفي وقت لاحق، أوضح سبيربنك أن الخروج من السوق الأوروبية لا ينطبق على الفروع في سويسرا.
وقال البيان: "في البيئة الحالية، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه البنوك التابعة للمجموعة تدفقا غير طبيعي للأموال وتهديدا لسلامة الموظفين والفروع".

وأوضح البنك أنه نظرًا لأمر البنك المركزي الروسي، فإنه لن يكون قادرًا على توفير السيولة للبنوك الفرعية الأوروبية، والتي تتمتع بمستوى عالٍ من رأس المال وجودة الأصول، ويتم تأمين ودائع العملاء وفقًا للتشريعات المحلية.

يقول البيان: "أصول البنك كافية لتسديد مدفوعات لجميع المودعين".
أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية النمساوية حظر الأنشطة التجارية لفرع سبيربنك "سبيربنك أوروبا إيه جي" بتوجيه من البنك المركزي الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن البنك ممنوع من إجراء المدفوعات والعمليات والمعاملات. وأوضح البنك: "هذا لا ينطبق على بنكنا في سويسرا، نحن نتحدث عن سبيربنك أوروبا".
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