https://arabic.sputniknews.com/20220302/ستيفن-سيغال-يعلق-على-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059352963.html
ستيفن سيغال يعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا
ستيفن سيغال يعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا
علق الممثل الأمريكي ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسيات الأمريكية والروسية والصربية، على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:45+0000
2022-03-02T08:45+0000
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وقال سيغال في حديثه لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "إنني أنظر إلى البلدين كعائلة واحدة".وتابع: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش والازدهار معا بسلام".ويرتبط سيغال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعلاقة صداقة قوية، حيث حصل في عام 2016 على الجنسية الروسية، كما عينته موسكو عام 2018 مبعوثا خاصا للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.وحصل سيغال أيضا على الجنسية الصربية بعد أن عرض تأسيس معهد لفنون القتال في بلغراد.وكان نجم هوليوود البالغ من العمر 69 عاما، زائرا منتظما لروسيا على مدار السنوات القليلة الماضية، ورافق بوتين في العديد من فعاليات فنون الدفاع عن النفس التي يجيدها الرئيس الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20161126/روسيا-سيغال-بوتين-1020968862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
ستيفن سيغال يعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا
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علق الممثل الأمريكي ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسيات الأمريكية والروسية والصربية، على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال سيغال في حديثه لشبكة "فوكس نيوز"
الإخبارية الأمريكية: "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "إنني أنظر إلى البلدين كعائلة واحدة".
وأضاف: "أعتقد حقا أن كيانا خارجيا ينفق مبالغ ضخمة بهدف إثارة الخلاف بين البلدين".
وتابع: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش والازدهار معا بسلام".
26 نوفمبر 2016, 10:04 GMT
ويرتبط سيغال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعلاقة صداقة قوية، حيث حصل في عام 2016 على الجنسية الروسية
، كما عينته موسكو عام 2018 مبعوثا خاصا للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.
وحصل سيغال
أيضا على الجنسية الصربية بعد أن عرض تأسيس معهد لفنون القتال في بلغراد.
وكان نجم هوليوود البالغ من العمر 69 عاما، زائرا منتظما لروسيا على مدار السنوات القليلة الماضية، ورافق بوتين في العديد من فعاليات فنون الدفاع عن النفس التي يجيدها الرئيس الروسي.