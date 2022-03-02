https://arabic.sputniknews.com/20220302/سفير-واشنطن-في-تل-أبيب-إسرائيل-ساعدت-في-تجنيد-المزيد-من-الدول-لإدانة-روسيا-في-الأمم-المتحدة-1059383426.html
سفير واشنطن في تل أبيب: إسرائيل ساعدت في تجنيد المزيد من الدول لإدانة روسيا في الأمم المتحدة
سفير واشنطن في تل أبيب: إسرائيل ساعدت في تجنيد المزيد من الدول لإدانة روسيا في الأمم المتحدة
أقر السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدز، اليوم الأربعاء، بمساعدة إسرائيل في حث بعض الدول على إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:19+0000
2022-03-02T23:19+0000
2022-03-02T23:22+0000
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منظمة الأمم المتحدة
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نايدز قد أعرب عن شكره الجزيل لإسرائيل على تقديمها المساعدة في تجنيد المزيد من الدول حول العالم إلى جانب أوكرانيا في التصويت الذي جرى، اليوم، في أروقة الأمم المتحدة.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مساء اليوم الأربعاء، قرارا يطالب روسيا بما أسماه "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم أن روسيا قد أكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.وتبنى القرار 141 صوتا، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين، وذلك من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
سفير واشنطن في تل أبيب: إسرائيل ساعدت في تجنيد المزيد من الدول لإدانة روسيا في الأمم المتحدة
23:19 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:22 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أقر السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدز، اليوم الأربعاء، بمساعدة إسرائيل في حث بعض الدول على إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نايدز قد أعرب عن شكره الجزيل لإسرائيل على تقديمها المساعدة في تجنيد المزيد من الدول حول العالم إلى جانب أوكرانيا في التصويت الذي جرى، اليوم، في أروقة الأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مساء اليوم الأربعاء، قرارا يطالب روسيا بما أسماه "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم أن روسيا قد أكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.
وتبنى القرار 141 صوتا، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين، وذلك من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.