https://arabic.sputniknews.com/20220302/سفير-واشنطن-في-تل-أبيب-إسرائيل-ساعدت-في-تجنيد-المزيد-من-الدول-لإدانة-روسيا-في-الأمم-المتحدة-1059383426.html

سفير واشنطن في تل أبيب: إسرائيل ساعدت في تجنيد المزيد من الدول لإدانة روسيا في الأمم المتحدة

سفير واشنطن في تل أبيب: إسرائيل ساعدت في تجنيد المزيد من الدول لإدانة روسيا في الأمم المتحدة

أقر السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدز، اليوم الأربعاء، بمساعدة إسرائيل في حث بعض الدول على إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T23:19+0000

2022-03-02T23:19+0000

2022-03-02T23:22+0000

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منظمة الأمم المتحدة

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نايدز قد أعرب عن شكره الجزيل لإسرائيل على تقديمها المساعدة في تجنيد المزيد من الدول حول العالم إلى جانب أوكرانيا في التصويت الذي جرى، اليوم، في أروقة الأمم المتحدة.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مساء اليوم الأربعاء، قرارا يطالب روسيا بما أسماه "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم أن روسيا قد أكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.وتبنى القرار 141 صوتا، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين، وذلك من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

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