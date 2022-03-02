https://arabic.sputniknews.com/20220302/سوريا-تشجب-إصرار-أمريكا-وحلفائها-على-افتعال-الأزمة-الأوكرانية-لتهديد-الأمن-القومي-الروسي-1059360438.html

سوريا تشجب إصرار أمريكا وحلفائها على افتعال الأزمة الأوكرانية لتهديد الأمن القومي الروسي

سوريا تشجب إصرار أمريكا وحلفائها على افتعال الأزمة الأوكرانية لتهديد الأمن القومي الروسي

شجبت سوريا، اليوم الأربعاء، "إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على افتعال الأزمة الأوكرانية لتهديد الأمن القومي لروسيا". 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T11:17+0000

2022-03-02T11:17+0000

2022-03-02T11:17+0000

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دمشق- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في كلمة وجهها إلى اجتماع الشق الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن "حلف الناتو يهدد الاستقرار العالمي ويخاطر بإطلاق سباق تسلح ويزيد من أخطار نشوب حرب واسعة النطاق بما فيها الحرب النووية".وأوضح أن بلاده تدين بشدة "التصعيد الأمريكي للتوترات الوهمية بشأن أوكرانيا لتوسيع دور الناتو"، مؤكدا أن "سوريا تجدد تأييدها لبدء التفاوض في مؤتمر نزع السلاح على مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي استناداً إلى النص المقترح من الاتحاد الروسي".وأكد وزير الخارجية السوري وقوف بلاده مع روسيا "انطلاقاً من قناعتها بصوابية مواقفها لأن مواجهة توسع الناتو هو حق لروسيا على اعتباره بأنه أصبح خطراً على العالم"، قائلا: "العدو الذي يواجه الجيشان السوري والروسي واحد".وكان سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ قال، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.وأوضح صباغ أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".بدوره، قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي.. عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف

https://arabic.sputniknews.com/20220228/سوريا-تدين-الحملة-الغربية-المعادية-لروسيا-حول-أوكرانيا-1059297089.html

https://arabic.sputniknews.com/20211019/أوكرانيا-تعلن-عن-نجاح-عمليتها-الخاصة-في-شمال-شرقي-سوريا-1050473151.html

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