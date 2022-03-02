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"سيمنز" توقف مشاريعها الجديدة في روسيا
"سيمنز" توقف مشاريعها الجديدة في روسيا
أوقفت شركة "سيمنز" الألمانية عمليات التسليم الدولية والعمل في مشاريع جديدة في روسيا، وتتقيد عمليات الصيانة والإصلاحات لصرامة العقوبات. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:09+0000
2022-03-02T13:09+0000
روسيا
اقتصاد
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فبحسب ما نقلت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن مصدر في الشركة، فقد توقف العمل في جميع المشاريع الجديدة والتسليم الدولي لروسيا.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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روسيا, اقتصاد

"سيمنز" توقف مشاريعها الجديدة في روسيا

13:09 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Hannibal/Filesشركة "سيمنس"
شركة سيمنس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Hannibal/Files
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أوقفت شركة "سيمنز" الألمانية عمليات التسليم الدولية والعمل في مشاريع جديدة في روسيا، وتتقيد عمليات الصيانة والإصلاحات لصرامة العقوبات.
فبحسب ما نقلت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن مصدر في الشركة، فقد توقف العمل في جميع المشاريع الجديدة والتسليم الدولي لروسيا.
مؤكدا على مواصلة أعمال الصيانة والإصلاح المحلية بما يتفق بدقة مع العقوبات المفروضة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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