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https://arabic.sputniknews.com/20220302/شركة-سويسرية-تجمد-مشاركتها-في-مشروع-فوستوك-أويل-النفطي-1059375431.html
شركة سويسرية تجمد مشاركتها في مشروع "فوستوك أويل" النفطي
شركة سويسرية تجمد مشاركتها في مشروع "فوستوك أويل" النفطي
أعلنت شركة "ترافيغو" السويسرية في بيان إن "الشركة التجارية الدولية ترافيغورا ستجمد على الفور استثماراتها في الأصول الروسية، فيما يتعلق بالعملية العسكرية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:14+0000
2022-03-02T15:15+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف البيان "الشركة تدرس حاليًا الخيارات المحتملة لحصتها في الأسهم في مشروع فوستوك أويل، حيث لا تشارك فيه تشغيليا أو إداريا".وأكدت الشركة أيضًا أنها "لا تدير حاليًا أي أصول في روسيا، وأن ممثلي شركة ترافيغورا غير مدرجين في الهيئات الاستشارية لأي منظمة".يعتبر "فوستوك أويل" المشروع الرئيسي لشركة "روسنفط"، وهي تشمل الحقول المطورة بالفعل لمجموعة "فانكور"، وحقول جديدة في شمال إقليم كراسنويارسك.وتقدر قاعدة الموارد لمشروع فوستوك أويل بحوالي 6 مليارات طن من الهيدروكربونات السائلة وحوالي 2 تريليون متر مكعب من الغاز.كما هو مخطط ، يمكن شحن ما يصل إلى 30 مليون طن من النفط من المشروع في عام 2024 ، وحتى 50 مليون طن في عام 2027، وما يصل إلى 100 مليون طن في عام 2030.وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2020، أبرمت روسنفط صفقة لبيع 10% من مشروع "فوستوك أويل" للشركة السويسرية "ترافيغورا" مقابل 7 مليارات يورو.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم إبرام صفقة لبيع حصة 5% في المشروع إلى شركة كونسورتيوم مقابل 3.5 مليار يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-مكان-المفاوضات-1059372054.html
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روسيا, اقتصاد

شركة سويسرية تجمد مشاركتها في مشروع "فوستوك أويل" النفطي

15:14 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 15:15 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورروسنفت
روسنفت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت شركة "ترافيغو" السويسرية في بيان إن "الشركة التجارية الدولية ترافيغورا ستجمد على الفور استثماراتها في الأصول الروسية، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا، كما ستقيم مشاركتها غير التشغيلية في مشروع فوستوك النفطي".
وأضاف البيان "الشركة تدرس حاليًا الخيارات المحتملة لحصتها في الأسهم في مشروع فوستوك أويل، حيث لا تشارك فيه تشغيليا أو إداريا".
وأكدت الشركة أيضًا أنها "لا تدير حاليًا أي أصول في روسيا، وأن ممثلي شركة ترافيغورا غير مدرجين في الهيئات الاستشارية لأي منظمة".
يعتبر "فوستوك أويل" المشروع الرئيسي لشركة "روسنفط"، وهي تشمل الحقول المطورة بالفعل لمجموعة "فانكور"، وحقول جديدة في شمال إقليم كراسنويارسك.
وتقدر قاعدة الموارد لمشروع فوستوك أويل بحوالي 6 مليارات طن من الهيدروكربونات السائلة وحوالي 2 تريليون متر مكعب من الغاز.
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
14:29 GMT
كما هو مخطط ، يمكن شحن ما يصل إلى 30 مليون طن من النفط من المشروع في عام 2024 ، وحتى 50 مليون طن في عام 2027، وما يصل إلى 100 مليون طن في عام 2030.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2020، أبرمت روسنفط صفقة لبيع 10% من مشروع "فوستوك أويل" للشركة السويسرية "ترافيغورا" مقابل 7 مليارات يورو.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم إبرام صفقة لبيع حصة 5% في المشروع إلى شركة كونسورتيوم مقابل 3.5 مليار يورو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:12 GMT
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