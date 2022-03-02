https://arabic.sputniknews.com/20220302/شمخاني-يكشف-سبب-مساعي-إيران-لعقد-اتفاق-نووي-مستدام--1059361272.html

شمخاني يكشف سبب مساعي إيران لعقد اتفاق نووي مستدام

شمخاني يكشف سبب مساعي إيران لعقد اتفاق نووي مستدام

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن التجارب المريرة مع الولايات المتحدة، هي السبب في مساعي إيران لاتفاق نووي مستدام. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T11:26+0000

2022-03-02T11:26+0000

2022-03-02T11:26+0000

الاتفاق النووي الإيراني

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وأضاف شمخاني، في تصريحات لموقع "نورنيوز"، أن "التجاب المريرة المتمثلة في الوعود التي أخلفتها الولايات المتحدة لم تدع لإيران سوى الدفاع عن مصالحها عبر التوصل إلى اتفاق نووي يعتد به".وتابع شمخاني أن "التجارب المريرة مع إخلال واشنطن بوعودها وتخاذل الأوروبيين تجعل من الضروري أن يتصف أي اتفاق بالموثوقية والتوازن والاستدامة".ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني، قوله: "على الرغم من التقدم في المفاوضات فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وكان قد تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تُعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة أمس الثلاثاء، تعليقا على المحادثات النووية إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".وأضاف خطيب زاده أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".وقالت إيران، أمس الاثنين، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القضايا العالقة المتبقية، قائلا، إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة، ولكن غير المعلنة في إيران.وتقول كل الأطراف المشاركة في المحادثات إنه جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. غير أن طهران وواشنطن أشارتا إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الإيرانية-الاتفاق-النووي-في-متناول-اليد-إذا-حسمت-أمريكا-أمرها-1059297748.html

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الاتفاق النووي الإيراني