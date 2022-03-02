https://arabic.sputniknews.com/20220302/صندوق-الاستثمار-المباشر-يريد-استعادة-السلام-ويأمل-في-نجاح-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059374592.html
صندوق الاستثمار المباشر يريد استعادة السلام ويأمل في نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
صندوق الاستثمار المباشر يريد استعادة السلام ويأمل في نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه يتطلع إلى نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ويدعم استعادة السلام في أقرب وقت. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:06+0000
2022-03-02T15:06+0000
2022-03-02T15:06+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح الصندوق في بيان: "يدعم صندوق الاستثمار المباشر الروسي الاستعادة السريعة للسلام ويأمل في نجاح المفاوضات بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا".وأضاف: "يعتقد صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه الدوليون أن المسار الدبلوماسي فقط هو الذي سيسمح لنا بالخروج من الصراع وإنقاذ الأرواح البشرية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صندوق الاستثمار المباشر يريد استعادة السلام ويأمل في نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه يتطلع إلى نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ويدعم استعادة السلام في أقرب وقت.
وأوضح الصندوق في بيان: "يدعم صندوق الاستثمار المباشر الروسي الاستعادة السريعة للسلام ويأمل في نجاح المفاوضات بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا".
وأضاف: "يعتقد صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه الدوليون أن المسار الدبلوماسي فقط هو الذي سيسمح لنا بالخروج من الصراع وإنقاذ الأرواح البشرية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.