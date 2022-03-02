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طهران تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات أمريكية جديدة عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين
طهران تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات أمريكية جديدة عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين
بعثت إيران برسالة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على التصريحات التي وصفتها بـ"البغيضة" للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين،... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:03+0000
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واحتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، في رسالتها، على التصريحات الأمريكية البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدة أن "هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد علمائنا".واعتبرت تصريحات غراهام: "انتهاكا واضحا لالتزامات الولايات المتحدة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية"، مشيرة إلی "تاريخ الكیان الصهیوني الطويل في عمليات التخريب ضد الأنشطة النووية الإيرانية السلمية، ومنها اغتيال العدید من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الهجمات السيبرانية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية باستخدام فيروس ستاكس نت".ودعت "المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص أن يدين بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية والتحريض على ارتکاب الأعمال الإرهابية"، محذرة المجتمع الدولي من مغامرة الكيان الصهيوني وتداعياتها على إرساء السلم والأمن في المنطقة.ودعا ليندسي غراهام، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلیة، "المسؤولين الإسرائيليين إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوویین الإيرانيين"، مشيرا إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة أواخر عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/إيران-تعلق-على-تقارير-استخدام-إسرائيل-لسلاح-استثنائي-ذكي-لاغتيال-فخري-زاده-1050193287.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

طهران تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات أمريكية جديدة عن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين

09:03 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Iranian Defense Ministry / WANAمراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 30 نوفمبر 2020
مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 30 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Iranian Defense Ministry / WANA
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بعثت إيران برسالة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على التصريحات التي وصفتها بـ"البغيضة" للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلة إن "إيران تحتفظ لنفسها بحقها الذاتي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي".
واحتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، في رسالتها، على التصريحات الأمريكية البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدة أن "هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد علمائنا".
مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 28 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
إيران تعلق على تقارير استخدام إسرائيل لسلاح "استثنائي ذكي" لاغتيال فخري زادة
19 سبتمبر 2021, 12:48 GMT
واعتبرت تصريحات غراهام: "انتهاكا واضحا لالتزامات الولايات المتحدة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية"، مشيرة إلی "تاريخ الكیان الصهیوني الطويل في عمليات التخريب ضد الأنشطة النووية الإيرانية السلمية، ومنها اغتيال العدید من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الهجمات السيبرانية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية باستخدام فيروس ستاكس نت".
ودعت "المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص أن يدين بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية والتحريض على ارتکاب الأعمال الإرهابية"، محذرة المجتمع الدولي من مغامرة الكيان الصهيوني وتداعياتها على إرساء السلم والأمن في المنطقة.
ودعا ليندسي غراهام، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلیة، "المسؤولين الإسرائيليين إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوویین الإيرانيين"، مشيرا إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة أواخر عام 2020.
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