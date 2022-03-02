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طهران تدعو رئيس البرلمان العراقي لزيارتها
طهران تدعو رئيس البرلمان العراقي لزيارتها
تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعوة من مساعد رئيس الجمهورية الإيراني أمير حسين قاضي لزيارة طهران، ووعد بتلبيتها قريبا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:10+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحلبوسي تقدم بالشكر على "الدعوة الرسمية لزيارة إيران، والتي وعد بتلبيتها في أقرب وقت"، عقب لقاء جرى بينهما اليوم في بغداد.وناقش اللقاء بين الحلبوسي وقاضي مذكرةَ التفاهم المشتركة حول قضايا الشهداء والضحايا وعائلاتهم.وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على "دعم السلطة التشريعية لمذكرة التفاهم وعمل مؤسسة الشهداء وكل ما يخدم هذه الشريحة ويضمن حقوقها؛ تثميناً لتضحياتهم وخدمةً لعوائلهم".وقام وفد تجاري عراقي بزيارة إلى غرفة التجارة الإيرانية في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد شدد الجانبان على أن السعي وراء تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين ليس هدفا بعيد المنال.وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين العراق وإيران قائمة على مصالح متبادلة، بحيث يعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/البرلمان-العراقي-تحديد-الجلسة-المقبلة-لانتخاب-الرئيس-والتصويت-على-اللجان-النيابية--1059286099.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران

طهران تدعو رئيس البرلمان العراقي لزيارتها

11:10 GMT 02.03.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعوة من مساعد رئيس الجمهورية الإيراني أمير حسين قاضي لزيارة طهران، ووعد بتلبيتها قريبا.
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحلبوسي تقدم بالشكر على "الدعوة الرسمية لزيارة إيران، والتي وعد بتلبيتها في أقرب وقت"، عقب لقاء جرى بينهما اليوم في بغداد.
وناقش اللقاء بين الحلبوسي وقاضي مذكرةَ التفاهم المشتركة حول قضايا الشهداء والضحايا وعائلاتهم.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يحضر جلسة طارئة للبرلمانيين العرب لمناقشة خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمان بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على "دعم السلطة التشريعية لمذكرة التفاهم وعمل مؤسسة الشهداء وكل ما يخدم هذه الشريحة ويضمن حقوقها؛ تثميناً لتضحياتهم وخدمةً لعوائلهم".
وقام وفد تجاري عراقي بزيارة إلى غرفة التجارة الإيرانية في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد شدد الجانبان على أن السعي وراء تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين ليس هدفا بعيد المنال.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين العراق وإيران قائمة على مصالح متبادلة، بحيث يعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.
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