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https://arabic.sputniknews.com/20220302/عقوبات-مضادة-روسية-روسيا-توقف-إمدادات-الصلب-لأوروبا-1059352545.html
عقوبات مضادة...روسيا توقف إمدادات الصلب لأوروبا
عقوبات مضادة...روسيا توقف إمدادات الصلب لأوروبا
توقفت روسيا عن توريد منتجات مجمع "سيفيرستال" للحديد والصلب لبلدان الاتحاد الأوروبي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:24+0000
2022-03-02T08:28+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأكد المتحدث باسم إدارة شركة "سيفيرستال" للصحفيين، أن الشركة أوقفت تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، وبدأت توجهها إلى أسواق أخرى.وردت الشركة الروسية بذلك على عقوبات فرضتها السلطات في الاتحاد الأوروبي على المساهم الرئيسي فيها، أليكسي مورداشوف.وكانت شركة "سيفيرستال" تورد نحو 2.5 مليون طن من الصلب لأوروبا في السنة.ولجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى منع تحويل أوكرانيا إلى أداة لتنفيذ أعمال العدوان ضد روسيا.
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

عقوبات مضادة...روسيا توقف إمدادات الصلب لأوروبا

08:24 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الألومنيوم في منطقة عدرا في ريف دمشق، سوريا
مصنع الألومنيوم في منطقة عدرا في ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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توقفت روسيا عن توريد منتجات مجمع "سيفيرستال" للحديد والصلب لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث باسم إدارة شركة "سيفيرستال" للصحفيين، أن الشركة أوقفت تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، وبدأت توجهها إلى أسواق أخرى.
وردت الشركة الروسية بذلك على عقوبات فرضتها السلطات في الاتحاد الأوروبي على المساهم الرئيسي فيها، أليكسي مورداشوف.
وكانت شركة "سيفيرستال" تورد نحو 2.5 مليون طن من الصلب لأوروبا في السنة.
ولجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى منع تحويل أوكرانيا إلى أداة لتنفيذ أعمال العدوان ضد روسيا.
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