https://arabic.sputniknews.com/20220302/غاتيلوف-القواعد-الأمريكية-في-أوروبا-تمثل-تهديدا-كبيرا-لأمن-روسيا-1059344966.html
غاتيلوف: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا
غاتيلوف: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أنّ القواعد العسكرية الأمريكية بأوروبا، تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي، مشددا على ضرورة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T01:30+0000
2022-03-02T01:30+0000
2022-03-02T01:30+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاتيلوف في تصريح لقناة "الميادين" أنّ "الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان".وأضاف أنّ الأمريكيين ينشرون قواعد عسكرية ويزوّدونها بأسلحة نووية، و"هذا تهديد كبير"، مضيفاً أنّ القواعد العسكرية الأمريكية تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي.وتابع غاتيلوف قائلاً "نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة من حدودنا".فضلا عن ذلك نوه الدبلوماسي أنّه لا يمكن لواشنطن إزاحة روسيا من مجلس حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/محلل-سياسي-الفصائل-المسلحة-لا-تستهدف-القواعد-الأمريكية-التزاما-بمهلتها-مع-السياسيين-العراقيين-1054408787.html
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أخبار أوكرانيا
غاتيلوف: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أنّ القواعد العسكرية الأمريكية بأوروبا، تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي، مشددا على ضرورة إزالة السلاح النووي الأمريكي من المنطقة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غاتيلوف في تصريح لقناة "الميادين" أنّ "الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان".
وأضاف أنّ الأمريكيين ينشرون قواعد عسكرية ويزوّدونها بأسلحة نووية، و"هذا تهديد كبير"، مضيفاً أنّ القواعد العسكرية الأمريكية تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي.
21 ديسمبر 2021, 13:04 GMT
وتابع غاتيلوف قائلاً "نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة من حدودنا".
فضلا عن ذلك نوه الدبلوماسي أنّه لا يمكن لواشنطن إزاحة روسيا من مجلس حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.