https://arabic.sputniknews.com/20220302/فرنسا-إصابة-4-طلاب-في-هجوم-بسكين-على-جامعة--1059375178.html
إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا
إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا
أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربي فرنسا، قبل اعتقاله. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:08+0000
2022-03-02T15:08+0000
2022-03-02T15:14+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047010170_0:114:3232:1932_1920x0_80_0_0_9fc14f962f112be18fb64322447aa3c4.jpg
ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب في كلية الآداب بشكل عشوائي.وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون في الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم.ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى.من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047010170_254:0:2979:2044_1920x0_80_0_0_aed85ff6187faa7df3e4426065c3c601.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا
15:08 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربي فرنسا، قبل اعتقاله.
ونقلت صحيفة أوست فرانس
عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب في كلية الآداب بشكل عشوائي.
وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون في الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم.
ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى.
من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.