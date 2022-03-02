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إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا
إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا
أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربي فرنسا، قبل اعتقاله. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:08+0000
2022-03-02T15:14+0000
أخبار فرنسا
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ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب في كلية الآداب بشكل عشوائي.وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون في الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم.ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى.من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.
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أخبار فرنسا

إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين في جامعة غربي فرنسا

15:08 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 02.03.2022)
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربي فرنسا، قبل اعتقاله.
ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب في كلية الآداب بشكل عشوائي.
وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون في الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المباني الإدارية قبل اعتقال المهاجم.
ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى.
من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.
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