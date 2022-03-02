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https://arabic.sputniknews.com/20220302/فرنسا-تعتقل-14-فردا-عسكريا-أوكرانيا-قبل-توجههم-إلى-بولندا-1059377889.html
فرنسا تعتقل 14 فردا عسكريا أوكرانيا قبل توجههم إلى بولندا
فرنسا تعتقل 14 فردا عسكريا أوكرانيا قبل توجههم إلى بولندا
اعتقلت الشرطة الفرنسية 14 عنصرا أوكرانيا، من ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، حاولوا الذهاب بعتادهم العسكري إلى بولندا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:01+0000
2022-03-02T16:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وتعتقد السلطات الفرنسية أنهم "أرادوا المشاركة في القتال بأوكرانيا إلى جانب كييف".ويعتبر "الفيلق الأجنبي" الفرنسي وحدة تابعة للجيش الفرنسي، يتم تجنيدها بشكل أساسي من الأجانب، ويخدم هناك الآن ما نحو 700 مواطن من أوكرانيا.في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه "تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن".وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم الاثنين "سوف نطلق سراح سجناء ذوي خبرة قتالية. إنه كان اختيارًا أخلاقيًا صعبًا لكنه ضروري للدفاع عن البلاد. سوف نرسلهم إلى مناطق الصراع الأشد سخونة للقتال للتكفير عن جرائمهم. المفتاح هو الدفاع الآن".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-مكان-المفاوضات-1059372054.html
أخبار فرنسا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

فرنسا تعتقل 14 فردا عسكريا أوكرانيا قبل توجههم إلى بولندا

16:01 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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اعتقلت الشرطة الفرنسية 14 عنصرا أوكرانيا، من ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، حاولوا الذهاب بعتادهم العسكري إلى بولندا.
وتعتقد السلطات الفرنسية أنهم "أرادوا المشاركة في القتال بأوكرانيا إلى جانب كييف".
ويعتبر "الفيلق الأجنبي" الفرنسي وحدة تابعة للجيش الفرنسي، يتم تجنيدها بشكل أساسي من الأجانب، ويخدم هناك الآن ما نحو 700 مواطن من أوكرانيا.
في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه "تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
14:29 GMT
وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم الاثنين "سوف نطلق سراح سجناء ذوي خبرة قتالية. إنه كان اختيارًا أخلاقيًا صعبًا لكنه ضروري للدفاع عن البلاد. سوف نرسلهم إلى مناطق الصراع الأشد سخونة للقتال للتكفير عن جرائمهم. المفتاح هو الدفاع الآن".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:49 GMT
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