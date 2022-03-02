https://arabic.sputniknews.com/20220302/فيديو-لمروحيات-تقوم-بمهمة-غطاء-جوي-لرتل-عسكري-روسي-في-أوكرانيا-1059354627.html

فيديو لمروحيات تقوم بمهمة غطاء جوي لرتل عسكري روسي في أوكرانيا

فيديو لمروحيات تقوم بمهمة غطاء جوي لرتل عسكري روسي في أوكرانيا

تتواصل لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T09:17+0000

2022-03-02T09:17+0000

2022-03-02T10:44+0000

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ونشر موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو مصورًا لمروحيات روسية أثناء قيامها بمهمة غطاء جوي لرتل عسكري للقوات الروسية في أوكرانيا.وفي أحدث بيان للجيش الروسي، أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.وأضاف أنه "خلال العملية العسكرية القوات المسلحة أصابت 1502 هدفا عسكريا، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 62 قاذفة صواريخ متعددة، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 طائرة مسيّرة دون طيار".وأكد أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدتي توكماك وفاسيلييفكا، بعد استسلام الجنود طواعية ورمي أسلحتهم.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, رصد عسكري