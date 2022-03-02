https://arabic.sputniknews.com/20220302/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يصل-إسرائيل-1059382785.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل
وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي إلى إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأخيرة له قبل انتهاء مهام منصبه. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T23:10+0000
2022-03-02T23:10+0000
2022-03-02T23:16+0000
إسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الأربعاء نشره على حسابه بموقع تويتر: " وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال كينيث ماكنزي، قبل وقت قصير إلى إسرائيل في زيارة رسمية أخيرة خلال توليه مهام منصبه، وبدعوة من رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي".وأضاف: "كجزء من زيارته، سيجري القائدان حدبثا حول التعاون المستمر بين الجيشين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعاون العملياتي".وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن زيارة ماكنزي إلى إسرائيل ترتبط بقرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد توعد اليوم الأربعاء، باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل
23:10 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:16 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي إلى إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأخيرة له قبل انتهاء مهام منصبه.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الأربعاء نشره على حسابه بموقع تويتر: " وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال كينيث ماكنزي، قبل وقت قصير إلى إسرائيل في زيارة رسمية أخيرة خلال توليه مهام منصبه، وبدعوة من رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي".
وأضاف: "كجزء من زيارته، سيجري القائدان حدبثا حول التعاون المستمر بين الجيشين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعاون العملياتي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن زيارة ماكنزي إلى إسرائيل ترتبط بقرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد توعد اليوم الأربعاء، باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية.