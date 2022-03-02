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https://arabic.sputniknews.com/20220302/قاديروف-الأنباء-حول-مقتل-آلاف-الشيشان-مزيفة-1059368371.html
قاديروف: الأنباء حول مقتل آلاف الشيشان مزيفة
قاديروف: الأنباء حول مقتل آلاف الشيشان مزيفة
صرح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن الأنباء عن مقتل آلاف الشيشان مزيفة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:22+0000
2022-03-02T13:22+0000
روسيا
جمهورية الشيشان
رمضان قاديروف
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وكتب قاديروف على تلغرام: "لا يوجد ضحايا من الحرس الوطني في جمهورية الشيشان".وأضاف أن المقاتلين الشيشان أصبحوا عظمة في حلق دعاة الدعاية الأوكرانيين، لذلك ظهرت الأنباء المزيفة عنهم.وتابع: "أكرر. الخسائر من الشيشان، باستثناء تلك المذكورة أعلاه، ليست موجودة في الوقت الراهن. يمكن للسكان المدنيين اللجوء بأمان إلى رجالنا للحصول على المساعدة - سوف يساعدونهم، ويطعمونهم، ويدفئونهم.واختتم قائلا: "صلوا، ادعوا لرجالنا! كل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله!".
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روسيا, جمهورية الشيشان, رمضان قاديروف

قاديروف: الأنباء حول مقتل آلاف الشيشان مزيفة

13:22 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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صرح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن الأنباء عن مقتل آلاف الشيشان مزيفة.
وكتب قاديروف على تلغرام: "لا يوجد ضحايا من الحرس الوطني في جمهورية الشيشان".
وأضاف أن المقاتلين الشيشان أصبحوا عظمة في حلق دعاة الدعاية الأوكرانيين، لذلك ظهرت الأنباء المزيفة عنهم.

وأكد أنه على اتصال بالمقاتلين. وأن "بالنسبة لهم، بعد تنفيذ أمر القتال، من المهم أن يتركوا لدى السكان المسالمين انطباعًا محترمًا عن الوحدات الشيشانية، يأتي هذا الأمر من قائدنا الأعلى. هكذا تحدث الأمور".

وتابع: "أكرر. الخسائر من الشيشان، باستثناء تلك المذكورة أعلاه، ليست موجودة في الوقت الراهن. يمكن للسكان المدنيين اللجوء بأمان إلى رجالنا للحصول على المساعدة - سوف يساعدونهم، ويطعمونهم، ويدفئونهم.
واختتم قائلا: "صلوا، ادعوا لرجالنا! كل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله!".
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