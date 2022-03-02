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https://arabic.sputniknews.com/20220302/قيادي-في-الانتقالي-الجنوبي-يكشف-لسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-مع-طارق-عفاش-1059379644.html
قيادي في "الانتقالي الجنوبي" يكشف لسبوتنيك حقيقة الخلافات مع طارق عفاش
قيادي في "الانتقالي الجنوبي" يكشف لسبوتنيك حقيقة الخلافات مع طارق عفاش
أوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي بالجنوب اليمني، منصور صالح، حقيقة الخلافات مع المقاومة الوطنية، نافيا وجود تلك الخلافات. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:36+0000
2022-03-02T16:36+0000
العالم العربي
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، سبق أن أكد المجلس دعمه لأي قوة يمنية تعمل في الداخل اليمني وتريد مواجهة مليشيا الحوثي "أنصار الله"، و ماحدث مؤخرا هو أن هناك أنشطة غير مبررة وغير مقبولة تقوم بها عناصر تتبع ما تسمى بالمقاومة الوطنية، لإنشاء فروع لها في محافظة شبوة، وفي هذا الاتجاه أكد المجلس رفضه لإنشاء أي مكونات أو أحزاب يمنية في الجنوب.وأضاف نائب رئيس الدائرة الإعلامية، ما يهمنا أن يدركه الجميع، هو أن شراكتنا مع القوى اليمنية يحددها دورها في مواجهة مليشيا الحوثي، وكذا موقفها من قضية شعب الجنوب ولا معيار آخر لدينا، وبالتالي أي قوة لديها موقف ورأي مغاير ستجد موقفا حازما من المجلس ومن شعوب الجنوب، الذي يرفض أي استفزازات على أرضه، التي ضحى من أجل تحريرها بخيرة قادته ورجاله وشبابه.وأشار صالح إلى أنه لا يمكن تصور أن مثل تلك الخلافات في بعض المواقف، سيدفع بالأمور إلى حد الصدام، ونأمل من الأخوة في المقاومة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي العام توجيه اهتمامهم صوب خوض معركتهم الحقيقية في مواجهة عدوهم الأساسي مليشيا الحوثي، واستعادة عاصمتهم صنعاء، والطريق إلى ذلك بكل تأكيد ليست من أي محافظة جنوبية.وفي منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قال سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي: "أي كيان شمالي يوجه بوصلته نحو الجنوب، يعد عدوا مبينا لشعبه، سواء كانت اليافطة التي يرفعها بعنوان "انصار الله" أو "الإخوان" أو "المكتب السياسي" أو "المقاومة الوطنية" أو غيرها من المسميات".يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات المجلس الانتقالي مقر حزب "المؤتمر الشعبي العام" في عدن بمديرية التواهي، والسيطرة عليه ، فيما يبدو أنه يأتي ردا على اشهار المكتب السياسي التابع لطارق صالح فرعا له في مدينة عتق بمحافظة شبوة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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العالم العربي

قيادي في "الانتقالي الجنوبي" يكشف لسبوتنيك حقيقة الخلافات مع طارق عفاش

16:36 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / NABIL HASANقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / NABIL HASAN
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أوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي بالجنوب اليمني، منصور صالح، حقيقة الخلافات مع المقاومة الوطنية، نافيا وجود تلك الخلافات.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، سبق أن أكد المجلس دعمه لأي قوة يمنية تعمل في الداخل اليمني وتريد مواجهة مليشيا الحوثي "أنصار الله"، و ماحدث مؤخرا هو أن هناك أنشطة غير مبررة وغير مقبولة تقوم بها عناصر تتبع ما تسمى بالمقاومة الوطنية، لإنشاء فروع لها في محافظة شبوة، وفي هذا الاتجاه أكد المجلس رفضه لإنشاء أي مكونات أو أحزاب يمنية في الجنوب.
وأضاف نائب رئيس الدائرة الإعلامية، ما يهمنا أن يدركه الجميع، هو أن شراكتنا مع القوى اليمنية يحددها دورها في مواجهة مليشيا الحوثي، وكذا موقفها من قضية شعب الجنوب ولا معيار آخر لدينا، وبالتالي أي قوة لديها موقف ورأي مغاير ستجد موقفا حازما من المجلس ومن شعوب الجنوب، الذي يرفض أي استفزازات على أرضه، التي ضحى من أجل تحريرها بخيرة قادته ورجاله وشبابه.
وأشار صالح إلى أنه لا يمكن تصور أن مثل تلك الخلافات في بعض المواقف، سيدفع بالأمور إلى حد الصدام، ونأمل من الأخوة في المقاومة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي العام توجيه اهتمامهم صوب خوض معركتهم الحقيقية في مواجهة عدوهم الأساسي مليشيا الحوثي، واستعادة عاصمتهم صنعاء، والطريق إلى ذلك بكل تأكيد ليست من أي محافظة جنوبية.
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وفي منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قال سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي: "أي كيان شمالي يوجه بوصلته نحو الجنوب، يعد عدوا مبينا لشعبه، سواء كانت اليافطة التي يرفعها بعنوان "انصار الله" أو "الإخوان" أو "المكتب السياسي" أو "المقاومة الوطنية" أو غيرها من المسميات".
وأضاف "فمن يقول إن عدوه الحوثي، ومعركته تحرير صنعاء، فالطريق إلى صنعاء والحوثي من مأرب والبيضاء وتعز والحديدة، وليست من شبوة أو عدن أو غيرها من مدن الجنوب، ومن يعتقد واهماً خلاف ذلك، فلن يحصد سوى الخيبة والندامة".
يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات المجلس الانتقالي مقر حزب "المؤتمر الشعبي العام" في عدن بمديرية التواهي، والسيطرة عليه ، فيما يبدو أنه يأتي ردا على اشهار المكتب السياسي التابع لطارق صالح فرعا له في مدينة عتق بمحافظة شبوة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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