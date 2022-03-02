https://arabic.sputniknews.com/20220302/كوريا-الجنوبية-الأزمة-الأوكرانية-ستؤثر-على-صادراتنا-من-المنتجات-التكنولوجية-1059368708.html
كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية ستؤثر على صادراتنا من المنتجات التكنولوجية
كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية ستؤثر على صادراتنا من المنتجات التكنولوجية
قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الأوكرانية قد يكون لها آثار سلبية على صادرات البلاد من المنتجات التكنولوجية، بعدما انضمت إلى الجهود العالمية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:28+0000
2022-03-02T13:28+0000
2022-03-02T13:28+0000
كوريا الجنوبية
روسيا
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وحسب وكالة "يونهاب"، أضاف وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو خلال زيارته للمكسيك، أن واردات البلاد من الحبوب من أوكرانيا تتأثر بالأوضاع بينما لم تتأثر واردات الطاقة من روسيا. وتابع: "هناك مخاوف كبيرة من أن التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية يمكن أن تظهر تدريجياً في مختلف القطاعات".يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قيودا شاملة على الصادرات ضد روسيا بسبب على خلفية الأحداث في أوكرانيا، حيث يتعين على الشركات الحصول على ترخيص من واشنطن قبل شحن العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا القائمة على التقنية والبرامج الأمريكية إلى روسيا.وتهدف قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) إلى منع وصول روسيا إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة العالمية وغيرها من العناصر الرئيسية.لم يتم إدراج كوريا الجنوبية في قائمة الدول التي سيتم إعفاؤها من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، التي تضم 32 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان. وتسعى سيؤول، من جانبها إلى الحصول على إعفاء من قبل واشنطن خوفا من أن يؤثر الإجراء على المصدرين الكوريين الجنوبيين الرئيسيين، بما في ذلك شركتي تصنيع الرقائق سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، لاستخدامهما التكنولوجيا والبرامج الأمريكية.وفي حال طالت الأزمة الأوكرانية، فقد تواجه العمليات التجارية للشركات الصغيرة الكورية عقبة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة التقلبات في السوق المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/عقوبات-مضادة-روسية-روسيا-توقف-إمدادات-الصلب-لأوروبا-1059352545.html
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كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية ستؤثر على صادراتنا من المنتجات التكنولوجية
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قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الأوكرانية قد يكون لها آثار سلبية على صادرات البلاد من المنتجات التكنولوجية، بعدما انضمت إلى الجهود العالمية الرامية لفرض عقوبات على روسيا.
وحسب وكالة "يونهاب"
، أضاف وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو خلال زيارته للمكسيك، أن واردات البلاد من الحبوب من أوكرانيا تتأثر بالأوضاع بينما لم تتأثر واردات الطاقة من روسيا.
وتابع: "هناك مخاوف كبيرة من أن التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية يمكن أن تظهر تدريجياً في مختلف القطاعات".
يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة
في الأسبوع الماضي قيودا شاملة على الصادرات ضد روسيا بسبب على خلفية الأحداث في أوكرانيا، حيث يتعين على الشركات الحصول على ترخيص من واشنطن قبل شحن العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا القائمة على التقنية والبرامج الأمريكية إلى روسيا.
وتهدف قاعدة المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) إلى منع وصول روسيا
إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة العالمية وغيرها من العناصر الرئيسية.
لم يتم إدراج كوريا الجنوبية في قائمة الدول التي سيتم إعفاؤها من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، التي تضم 32 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان.
وتسعى سيؤول، من جانبها إلى الحصول على إعفاء من قبل واشنطن خوفا من أن يؤثر الإجراء على المصدرين الكوريين الجنوبيين الرئيسيين، بما في ذلك شركتي تصنيع الرقائق سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، لاستخدامهما التكنولوجيا والبرامج الأمريكية.
وفي حال طالت الأزمة الأوكرانية، فقد تواجه العمليات التجارية للشركات الصغيرة الكورية عقبة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة التقلبات في السوق المالية.