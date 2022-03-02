https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-يعرب-عن-دهشته-من-تزويد-ألمانيا-لأوكرانيا-بالسلاح-1059380732.html
لافروف يعرب عن دهشته من تزويد ألمانيا لأوكرانيا بالسلاح
لافروف يعرب عن دهشته من تزويد ألمانيا لأوكرانيا بالسلاح
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالسلاح. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:59+0000
2022-03-02T16:59+0000
2022-03-02T16:59+0000
سيرغي لافروف
الخارجية الروسية
روسيا
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وقال لافروف، اليوم الأربعاء: "قالت زميلتي أنالينا بوربوك، إنه بالنظر إلى المسؤولية التاريخية التي تدركها ألمانيا، إن على بلدها الالتزام بتزويد أوكرانيا بالأسلحة".ثم تساءل لافروف: "كيف يمكن فهم هذا؟ هذا الذنب التاريخي والوعي بالذنب التاريخي يتطلبان من ألمانيا دعم النازيين الجدد؟ هذا يخلق بعض التناقضات الغريبة".وأضاف: "قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قريبان اليوم أكثر من أي وقت مضى، هل هذا تلميح؟ ربما، هذه إشارة إلى أنه طالما أنك تعادي الروس، حتى لو فاشيا، أو من النازيين الجدد، يُسمح لك بكل شيء".وأشار لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، 2 مارس/ آذار، إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا، منوها إلى أن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام".وقال لافروف إن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام، وموسكو تقترح التفاوض، ولكن كييف لم تؤكد بعد عقد الجولة الثانية من المشاورات مع روسيا.وأضاف: لا أستبعد أن يكون هناك شخص ما أراد أن تغرق روسيا في صراع من صنع الإنسان وخلقه الغرب في أوكرانيا، فالناتو يحاول إشراك الدول المحايدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في تلبية رغباته.وأكد لافروف: أن "روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية الخاصة، وستقدم لأوكرانيا اتفاقية تضمن الحقوق القانونية لجميع شعوب هذا البلد".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/السلطات-الجورجية-تعتزم-طلب-الحصول-على-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-1059379790.html
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سيرغي لافروف, الخارجية الروسية, روسيا
لافروف يعرب عن دهشته من تزويد ألمانيا لأوكرانيا بالسلاح
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالسلاح.
وقال لافروف، اليوم الأربعاء: "قالت زميلتي أنالينا بوربوك، إنه بالنظر إلى المسؤولية التاريخية التي تدركها ألمانيا، إن على بلدها الالتزام بتزويد أوكرانيا بالأسلحة".
ثم تساءل لافروف: "كيف يمكن فهم هذا؟ هذا الذنب التاريخي والوعي بالذنب التاريخي يتطلبان من ألمانيا دعم النازيين الجدد؟ هذا يخلق بعض التناقضات الغريبة".
وأضاف: "قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قريبان اليوم أكثر من أي وقت مضى، هل هذا تلميح؟ ربما، هذه إشارة إلى أنه طالما أنك تعادي الروس، حتى لو فاشيا، أو من النازيين الجدد، يُسمح لك بكل شيء".
وأشار لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، 2 مارس/ آذار، إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا، منوها إلى أن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام".
وقال لافروف
إن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام، وموسكو تقترح التفاوض، ولكن كييف لم تؤكد بعد عقد الجولة الثانية من المشاورات مع روسيا.
وأضاف: لا أستبعد أن يكون هناك شخص ما أراد أن تغرق روسيا في صراع من صنع الإنسان وخلقه الغرب في أوكرانيا، فالناتو يحاول إشراك الدول المحايدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في تلبية رغباته.
وأكد لافروف: أن "روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية الخاصة، وستقدم لأوكرانيا اتفاقية تضمن الحقوق القانونية لجميع شعوب هذا البلد".