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https://arabic.sputniknews.com/20220302/للمرة-الأولى-منذ-أغسطس-2014-سعر-خام-برنت-يتجاوز-الـ111-دولارا-للبرميل-1059346186.html
للمرة الأولى منذ أغسطس 2014... سعر خام "برنت" يتجاوز الـ111 دولارا للبرميل
للمرة الأولى منذ أغسطس 2014... سعر خام "برنت" يتجاوز الـ111 دولارا للبرميل
أفادت معطيات بورصة لندن مع حلول الساعة 05:46 بتوقيت موسكو، بأن قيمة العقود الآجلة التنفيذ للنفط الخام من ماركة برنت، مع التسليم في مايو/أيار 2022، ارتفعت بنسبة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T05:02+0000
2022-03-02T05:02+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وفقا لمعطيات هذه البورصة، وصل سعر البرميل الواحد من هذه الماركة إلى 111.09 دولار.وابتداءً من الساعة 05:52 بتوقيت موسكو، تباطأ نمو سعر خام برنت إلى 5.77%، ليتداول عند 111.03 دولار للبرميل.ويشار إلى أن آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 111 دولارا للبرميل، كانت في يوليو/تموز 2014.
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم

للمرة الأولى منذ أغسطس 2014... سعر خام "برنت" يتجاوز الـ111 دولارا للبرميل

05:02 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / Karen Bleierجهاز استخراج النفط
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Karen Bleier
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أفادت معطيات بورصة لندن مع حلول الساعة 05:46 بتوقيت موسكو، بأن قيمة العقود الآجلة التنفيذ للنفط الخام من ماركة برنت، مع التسليم في مايو/أيار 2022، ارتفعت بنسبة 5.83 في المئة.
وفقا لمعطيات هذه البورصة، وصل سعر البرميل الواحد من هذه الماركة إلى 111.09 دولار.

وابتداءً من الساعة 05:52 بتوقيت موسكو، تباطأ نمو سعر خام برنت إلى 5.77%، ليتداول عند 111.03 دولار للبرميل.

ويشار إلى أن آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 111 دولارا للبرميل، كانت في يوليو/تموز 2014.
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