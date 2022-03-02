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https://arabic.sputniknews.com/20220302/ماكرون-يلقي-خطابا-يتحدث-خلاله-عن-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059358175.html
ماكرون يلقي خطابا يتحدث خلاله عن العملية العسكرية في أوكرانيا
ماكرون يلقي خطابا يتحدث خلاله عن العملية العسكرية في أوكرانيا
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس يعتزم إلقاء خطابا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:37+0000
2022-03-02T10:37+0000
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ونقلت "رويترز" بيانا قال فيه مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون سيناقش مسألة العملية العسكرية في أوكرانيا خلال خطاب إذاعي من المقرر أن يكون الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية الشروع في إعداد خطة مرنة للحد من تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على الاقتصاد الفرنسي.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء امام مجلس الأمة، إن الحكومة الفرنسية تعد "خطة مرنة" لمساعدة الأسر والشركات على "استيعاب الآثار الاقتصادية بقدر الإمكان للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي سيتم الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة للغاية".وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها عدة دول ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستؤثر على اقتصاد الدول الأوروبية، مضيفا أنه يجب على الدول الأوروبية تحمل هذه العواقب.
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ماكرون يلقي خطابا يتحدث خلاله عن العملية العسكرية في أوكرانيا

10:37 GMT 02.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس يعتزم إلقاء خطابا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" بيانا قال فيه مكتب الرئيس الفرنسي إن ماكرون سيناقش مسألة العملية العسكرية في أوكرانيا خلال خطاب إذاعي من المقرر أن يكون الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية الشروع في إعداد خطة مرنة للحد من تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على الاقتصاد الفرنسي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء امام مجلس الأمة، إن الحكومة الفرنسية تعد "خطة مرنة" لمساعدة الأسر والشركات على "استيعاب الآثار الاقتصادية بقدر الإمكان للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي سيتم الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة للغاية".
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها عدة دول ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستؤثر على اقتصاد الدول الأوروبية، مضيفا أنه يجب على الدول الأوروبية تحمل هذه العواقب.
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