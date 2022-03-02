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https://arabic.sputniknews.com/20220302/مجلس-الدوما-الروسي-يناقش-مشروع-قرار-يجرم-التضليل-الإعلامي-1059376907.html
مجلس الدوما الروسي يناقش مشروع قرار يجرم "التضليل الإعلامي"
مجلس الدوما الروسي يناقش مشروع قرار يجرم "التضليل الإعلامي"
قال دانييل بيسارابوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون بناء الدولة والتشريع، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "قد يتم اعتماد مشروع قانون،... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:51+0000
2022-03-02T15:51+0000
روسيا
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وقال بيسارابوف: "ستنظر اللجنة غدا وبعد غد في مشاريع القوانين هذه في الجلسة الكاملة لمجلس الدوما في القراءتين الثانية والثالثة".وفي وقت لاحق، قال بيسارابوف إن "القواعد ذات الصلة سيتم توضيحها أيضًا في قانون الجرائم الإدارية".وأكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، في 28 شباط/ فبراير المنصرم،، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.وينص مشروع القانون على معاقبة من ينشر إشاعات بشأن تصرفات القوات الروسية لعقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.وأشار بيسكاريف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أنه يمكن تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/شركة-سويسرية-تجمد-مشاركتها-في-مشروع-فوستوك-أويل-النفطي-1059375431.html
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روسيا

مجلس الدوما الروسي يناقش مشروع قرار يجرم "التضليل الإعلامي"

15:51 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال دانييل بيسارابوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون بناء الدولة والتشريع، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "قد يتم اعتماد مشروع قانون، يقضي بعقوبة السجن، بتهمة التزوير، بشأن الأخبار المتعلقة بالقوات الروسية، في الجلسة العامة لمجلس الدوما في الجلستين الثانية والثالثة يوم الجمعة المقبل".
وقال بيسارابوف: "ستنظر اللجنة غدا وبعد غد في مشاريع القوانين هذه في الجلسة الكاملة لمجلس الدوما في القراءتين الثانية والثالثة".
وفي وقت لاحق، قال بيسارابوف إن "القواعد ذات الصلة سيتم توضيحها أيضًا في قانون الجرائم الإدارية".
روسنفت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
شركة سويسرية تجمد مشاركتها في مشروع "فوستوك أويل" النفطي
15:14 GMT
وأكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، في 28 شباط/ فبراير المنصرم،، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.
وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.
وينص مشروع القانون على معاقبة من ينشر إشاعات بشأن تصرفات القوات الروسية لعقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.
وأشار بيسكاريف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أنه يمكن تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب.
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