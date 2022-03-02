https://arabic.sputniknews.com/20220302/مدرب-مانشستر-سيتي-يوجه-نصيحة-للمدافع-الأوكراني-زينتشنكو-1059355479.html
مدرب مانشستر سيتي يوجه نصيحة للمدافع الأوكراني زينتشنكو
مدرب مانشستر سيتي يوجه نصيحة للمدافع الأوكراني زينتشنكو
وجّه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، نصيحة للمدافع الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، الذي ظهر وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:37+0000
2022-03-02T09:37+0000
2022-03-02T09:37+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال غوارديولا إن المدافع زينتشنكو مرّ بفترة صعبة للغاية، بعد العملية الروسية في دونباس، إلا أن مواصلته اللعب سيكون أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما.وأضاف غوارديولا، في تصريحات لموقع "آي.تي.في سبورت"، قبل مباراة سيتي وبيتربورو، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه 2-صفر، أمس الثلاثاء: "قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف.وتابع مدرب مانشستر سيتي: "نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده".وأكد غوارديولا أن المدافع الأوكراني "تلقى الكثير من الدعم"، مشيرا إلى أنه "لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن".وأوضح أن "مواصلة اللعب أفضل طريقة له. وصلنا إلى الدور التالي وكانت ليلة رائعة ونعرف مدى صعوبة المباريات خارج الأرض في كأس الاتحاد الإنجليزي".
https://arabic.sputniknews.com/20220106/غوارديولا-ومساعده-و7-لاعبين-كورونا-يضرب-مانشستر-سيتي-1055033066.html
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أخبار الدوري الإنجليزي
مدرب مانشستر سيتي يوجه نصيحة للمدافع الأوكراني زينتشنكو
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وجّه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، نصيحة للمدافع الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، الذي ظهر وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء.
وقال غوارديولا إن المدافع زينتشنكو مرّ بفترة صعبة للغاية، بعد العملية الروسية في دونباس، إلا أن مواصلته اللعب سيكون أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما.
وأضاف غوارديولا، في تصريحات لموقع "آي.تي.في سبورت"، قبل مباراة سيتي وبيتربورو، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه 2-صفر، أمس الثلاثاء: "قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف.
وتابع مدرب مانشستر سيتي
: "نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده".
وأكد غوارديولا أن المدافع الأوكراني "تلقى الكثير من الدعم"، مشيرا إلى أنه "لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن".
وأوضح أن "مواصلة اللعب أفضل طريقة له. وصلنا إلى الدور التالي وكانت ليلة رائعة ونعرف مدى صعوبة المباريات خارج الأرض في كأس الاتحاد الإنجليزي".