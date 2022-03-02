https://arabic.sputniknews.com/20220302/ملك-البحرين-يزور-السعودية-وولي-العهد-على-رأس-مستقبليه-1059368855.html
ملك البحرين يزور السعودية.. وولي العهد على رأس مستقبليه
ملك البحرين يزور السعودية.. وولي العهد على رأس مستقبليه
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمطار الملك خالد الدولي. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:31+0000
2022-03-02T13:31+0000
2022-03-02T13:31+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وفي تصريح له عقب وصوله المملكة أعرب العاهل البحريني عن سعادته بلقاء نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال حمد بن عيسى إن "مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير".وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها".
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
ملك البحرين يزور السعودية.. وولي العهد على رأس مستقبليه
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الأربعاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمطار الملك خالد الدولي.
وفي تصريح له عقب وصوله المملكة أعرب العاهل البحريني عن سعادته بلقاء نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وقال حمد بن عيسى إن "مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير".
وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها".