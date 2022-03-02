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https://arabic.sputniknews.com/20220302/موسكو-ترحب-بتشكيل-الحكومة-الليبية-الجديدة-1059368074.html
موسكو ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة
موسكو ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو رحبت بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وأنها تعتزم التعاون معها من أجل أسرع تسوية في البلاد. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:12+0000
2022-03-02T13:12+0000
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وافق مجلس النواب الليبي، في 1 مارس/آذار، على تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نرحب بقرار البرلمان الليبي هذا ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل".تتوقع الدائرة الدبلوماسية أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.تابعت الخارجية: "نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة".
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العالم العربي

موسكو ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

13:12 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو رحبت بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وأنها تعتزم التعاون معها من أجل أسرع تسوية في البلاد.
وافق مجلس النواب الليبي، في 1 مارس/آذار، على تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نرحب بقرار البرلمان الليبي هذا ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل".
تتوقع الدائرة الدبلوماسية أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.
تابعت الخارجية: "نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة".
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