https://arabic.sputniknews.com/20220302/موقف-محرج-يتسبب-ببقاء-سلمى-حايك-في-المرحاض-لنصف-ساعة-فيديو-1059367170.html
موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة... فيديو
موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة... فيديو
عرضت النجمة المكسيكية، سلمى حايك، مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا تسبب في احتجازها في المرحاض لمدة نصف ساعة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:03+0000
2022-03-02T13:03+0000
2022-03-02T13:06+0000
مجتمع
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ونشرت حايك المقطع عبر حسابها على إنستغرام، حيث تظهر فيه وقد علق قفازها بقطع كريستال معلقة بفستان زميلتها الممثلة الأمريكية كلير فران، ما اضطرهما إلى البقاء في المرحاض لمدة نصف ساعة حتى يتم تخليص الخاتم من الفستان.وقع هذا الموقف الطريف خلال حفل توزيع جوائز SAG Awardsلعام 2022 والذي أًقيم ليلة الأحد الماضي، وعلقت سلمى حايك، على الفيديو قائلة: "علق قفازي على فستان فران دريشر الرائع، لذلك تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوغلاس الذي كان عالقا هو الآخر".وكانت سلمى حايك على بعد دقائق فقط من الوصول إلى المسرح عندما وقع ذلك الموقف المحرج، ما اضطر النجمتين إلى الوقوف دون حراك، في انتظار مساعدة لفك قفاز سلمى حايك من التطريزات الكريستالية في فستان فران دريشرن وبالفعل تلقيا مساعدة زميلتهما لفك التشابك، وهو ما استغرق نصف ساعة لحين تمت المهمة بنجاح .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة... فيديو
13:03 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 13:06 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
عرضت النجمة المكسيكية، سلمى حايك، مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا تسبب في احتجازها في المرحاض لمدة نصف ساعة.
ونشرت حايك المقطع عبر حسابها على إنستغرام، حيث تظهر فيه وقد علق قفازها بقطع كريستال معلقة بفستان زميلتها الممثلة الأمريكية كلير فران، ما اضطرهما إلى البقاء في المرحاض لمدة نصف ساعة حتى يتم تخليص الخاتم من الفستان.
وقع هذا الموقف الطريف خلال حفل توزيع جوائز SAG Awardsلعام 2022 والذي أًقيم ليلة الأحد الماضي، وعلقت سلمى حايك، على الفيديو قائلة: "علق قفازي على فستان فران دريشر الرائع، لذلك تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوغلاس الذي كان عالقا هو الآخر".
وكانت سلمى حايك على بعد دقائق فقط من الوصول إلى المسرح عندما وقع ذلك الموقف المحرج، ما اضطر النجمتين إلى الوقوف دون حراك، في انتظار مساعدة لفك قفاز سلمى حايك من التطريزات الكريستالية في فستان فران دريشرن وبالفعل تلقيا مساعدة زميلتهما لفك التشابك، وهو ما استغرق نصف ساعة لحين تمت المهمة بنجاح .