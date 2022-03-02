https://arabic.sputniknews.com/20220302/مينسك-نبذل-قصارى-جهدها-لعقد-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059368480.html

مينسك: نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

مينسك: نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو إن مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T13:24+0000

2022-03-02T13:24+0000

2022-03-02T13:29+0000

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" عن جولوفتشينكو، قوله: "نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات. على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة "ربطنا" بهذا الصراع".وأضاف أن "بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف"، مؤكدا أن "هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات".في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".وأضاف أن الوفد الأوكراني في كامل هيئته سيحضر المفاوضات.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الوفد الروسي سينتظر المفاوضين الأوكرانيين في مكان المفاوضات اليوم الأربعاء.وردا على سؤال حول مدى احتمالية تحقيق الحد الأدنى من النجاح في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لن أقدم مثل هذه التوقعات، فأنا لا أمتلك موهبة التنبؤ".وجرت الجولة الأولى من المفاوضات، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا، ووفقا للجانبين لم يتحقق خلالها أي تقدم يذكر.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/الرئاسة-الأوكرانية-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-مع-روسيا-تعقد-مساء-اليوم-1059363929.html

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