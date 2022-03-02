https://arabic.sputniknews.com/20220302/نتنياهو-علينا-التحرك-ضد-إيران-بكل-قوتنا-وفورا-1059383075.html

نتنياهو: علينا التحرك ضد إيران بكل قوتنا وفورا

نتنياهو: علينا التحرك ضد إيران بكل قوتنا وفورا

طالب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الأربعاء، بسرعة التحرك ضد إيران، وبكل قوة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T23:14+0000

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بنيامين نتنياهو

إيران

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، طالب من خلالها الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينيت، بسرعة التحرك ضد إيران النووية.وأوضح نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي، أن بينيت ومعه وزير خارجيته، يائير لابيد، لا يقولان شيئا ولا يفعلان شيئا، أيضا، في الوقت الذي تسير فيه إيران، وبقوة، نحو اتفاق نووي كبير، سيعرض أمن ومستقبل دولة إسرائيل للخطر، على حد قوله.وزعم بنيامين نتنياهو في تغريدته أن الاتفاق النووي المحتمل توقيعه، في الوقت القريب، حيث تجرى مباحثات بشأنه في العاصمة النمساوية، فيينا، في هذه الآونة، بين إيران والقوى الدولية، يعد اتفاقا سيئا لإسرائيل.وادعى نتنياهو أن الاتفاق النووي المحتمل توقيعه سيكون سيئا على بلاده، بدعوى أنه سيمنح إيران الأموال مقابل نشر "الإرهاب" ضد إسرائيل من الشمال والجنوب، مناديا حكومة بلاده بضرورة التحرك الفوري ضد إيران، بكل ما جاءت من قوة.

إيران

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بنيامين نتنياهو, إيران