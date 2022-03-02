https://arabic.sputniknews.com/20220302/نقل-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-لا-يزال-عند-حده-الأقصى-1059348055.html
نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند حده الأقصى
نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند حده الأقصى
أشار بيان لمنظمي نقل الغاز، أن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند الحد الأقصى. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:41+0000
2022-03-02T06:41+0000
2022-03-02T06:41+0000
تغطية أحداث دونباس
اقتصاد
روسيا
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وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تزود الغاز للعبور عبر أوكرانيا بشكل منتظم وفقا لاحتياجات المستهلكين من أوروبا، وتصل الكمية لـ83 مليون متر مكعب ابتداءً من 24 فبراير/شباط.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند حده الأقصى
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أشار بيان لمنظمي نقل الغاز، أن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند الحد الأقصى.
وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تزود الغاز للعبور عبر أوكرانيا بشكل منتظم وفقا لاحتياجات المستهلكين من أوروبا، وتصل الكمية لـ83 مليون متر مكعب ابتداءً من 24 فبراير/شباط.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 15% أيضًا، وارتفعت أسعار النفط والغاز بنسبة 60% تقريبًا منذ أن بدأت المخاوف من غزو أوكرانيا بالتصاعد في نوفمبر/تشرين الثاني.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.